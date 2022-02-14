مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

رام الله - دنيا الوطناقتحم صباح يوم الإثنين، عشرات المستوطنين المتطرفين، باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، بحراسة أمنية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.وذكر بيان صادر عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، خصوصًا في المنطقة الشرقية منه.يشار إلى أن المسجد الأقصى يتعرض لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع في الأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.