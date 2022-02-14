الجبهة الشعبية تدعو للتعبئة الشعبية الشاملة انتصاراً لدماء الشهداء ولمقاومة شعبنا

رام الله - دنيا الوطننعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بمزيد من الفخر والاعتزاز شهيد فلسطين، المقاوم الشاب/ محمد أكرم طاهر أبو صلاح، الذي استشهد فجر اليوم في المواجهات البطولية التي شهدتها مدينة جنين أثناء تصديها للعدو الصهيوني، مؤكدةً أن شعبنا ومقاومته الباسلة في جنين جسدوا بدمائهم وتضحياتهم وصمودهم الملحمي امتزجت فيها المقاومة المُسلحة مع المقاومة الشعبية.واعتبرت الجبهة أن تصاعد مقاومة شعبنا على امتداد الضفة والقدس، والرد الشعبي البطولي ضد ممارسات المستوطنين المجرمين، والحرب التهويدية والاستيطانية التي تستهدفهم والهادفة لاقتلاعهم عن أرضهم وتهجيرهم، تُدلل مجدداً أن شعبنا يمتلك مخزون هائل من المقاومة والصمود لا تستطيع أي قوة أن تهزمه أو أن تزحزح من قدرته على الصمود والتصدي البطولي للعدوان الصهيوني.وأكدت الجبهة أن سياسات التفرد والهيمنة للقيادة المتنفذة والتي تعززت أكثر في جلسة المجلس المركزي الانقسامية الاخيرة، واستمرار السلطة الفلسطينية في نهج التسوية والتنسيق الأمني بات يُشكّل عبئاً على أبناء شعبنا، ويستغله العدو الصهيوني في مواصلة إرهابه الاستيطاني.وأضافت الجبهة أن شعبنا الفلسطيني وتوحده في ساحات وميادين المقاومة، وتصديه للعدو الصهيوني والمستوطنين خاصة في سيلة الحارثية والشيخ جراح وجبل صبيح وبيت دجن والنقب المحتل وفي مختلف تواجده، يوجه رسائل قوية بأن كل جرائم الاحتلال واعتداءاته سترتد ناراً وغضباً ومقاومةً موحدةً تُشعل الأرض لهيباً تحت أقدام جنوده ومستوطنيه، وأن هذا الغضب هو بركان متفجر سيتجاوز حدود المكان والزمان، على امتداد خارطة الوجود الفلسطيني.واعتبرت الجبهة أن التصدي البطولي لأهلنا والشباب الثائر في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة لن ترهب شعبنا، ولن تزيدهم إلا تمسكاً وإقداماً وتجذراً بالأرض والمقاومة، وفي عروبة وهوية القدس العربية الاصيلة، طريقاً لردع الاحتلال وأدواته إرهابه المنظم.وأضافت الجبهة أن الانتفاضة العارمة من أسرانا البواسل في سجون الاحتلال، يُشكّل سياجاً لمقاومة شعبنا، تستدعي من الكل الفلسطيني إعلان التعبئة الشعبية الشاملة شراكةً للحركة الأسيرة وأهلنا بالشيخ جراح وجنين، ورفع جاهزية المقاومة بكل أشكالها لردع الارهاب الاستيطاني الصهيوني، معربة عن ثقتها بأن شعبنا الذي كسر هجمات الإرهاب الاستيطاني على برقة وقرى نابلس وجنين قادر على كسر هجمة الإرهاب الاستيطاني الصهيوني على أهلنا بالشيخ جراح والحركة الأسيرة في سجون الاحتلال.ودعت الجبهة شبابنا الثائر لتصعيد الاشتباك مع الاحتلال، والتصدي لقطعان المستوطنين، فكل شعبنا اليوم مطالب بخوض هذه المعركة بكافة الأشكال والمستويات.