الاحتلال يهدم منزلاً قيد الإنشاء في البيرة

رام الله - دنيا الوطنهدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلاً قيد الإنشاء بحي سطح مرحبا بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة.وقالت مصادر محلية: "إنّ قوة عسكرية من جيش الاحتلال اقتحمت الحي، ترافقها جرافات وشرعت بهدم منزل مكون من طابقين قيد الإنشاء بحجة البناء بدون ترخيص".وأشارت المصادر، إلى أنّ الحي شهد تعزيزات عسكرية وانتشارًا مكثفًا لقوات الاحتلال والجنود المشاة الذين طوقوا المكان.يذكر أنّ المنزل يقع بمنطقه قريبه من مستوطنه "بساغوت" المقامة على أراضي الجبل الطويل، حيث أخطر الاحتلال عدة منازل بالهدم خلال الفترة الماضية.