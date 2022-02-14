شؤون فلسطينية

الاحتلال يواصل إغلاق حي الشيخ جراح.. والمتطرف بن غفير يعيد اقتحام الحي

الاحتلال يواصل إغلاق حي الشيخ جراح.. والمتطرف بن غفير يعيد اقتحام الحي
رام الله - دنيا الوطن
واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، فرض الإغلاق على حي الشيخ جراح ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج منه، فيما سمحت لعضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير بإعادة اقتحام الحي.

وأفادت مصادر محلية، بأن بن غفير اقتحم الحي صباح اليوم وواصل استفزاز الأهالي وعاد إلى الخيمة التي نصبها أمس.

وشهد حي الشيخ جراح حالة من التوتر الشديد على مدار اليومين الفائتين تخللتها اعتداءات مستوطنين متطرفين على الأهالي والمتضامنين معهم بحماية شرطة الاحتلال التي اعتقلت 12 مقدسيا على الأقل، وأصابت العشرات ممن تصدوا لاقتحامات المستوطنين الذي رافقوا بن غفير أثناء إعادة افتتاحه مكتبه على بعد أمتار من منزل عائلة سالم المهددة بالتهجير لصالح الجمعيات الاستيطانية.

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