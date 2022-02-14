كهرباء غزة: جدول التوزيع سيعود للتحسن تدريجيًا

رام الله - دنيا الوطنقالت شركة الكهرباء في غزة ، اليوم الإثنين إن جدول التوزيع سيعود للتحسن تدريجيًا مع الدخول في فصل الربيع.وبينت كهرباء غزة في تصريح لها أنها "تمكنت طواقمنا هذه الليلة من تحميل قطاع غزة بالكامل وذلك من بعد منتصف الليل وحتى الساعة( 4:36)، وذلك مع انقضاء ذروة الطلب الشتوي".وأضافت: "تأمل الشركة بأن تكون هذه بداية فترة التحسن في ساعات الوصل اليومي للمواطنين، حيث من المتوقع أن يعود الجدول للتحسن تدريجياً مع انقضاء هذه الذروة والدخول في فصل الربيع".