شؤون فلسطينية

إطلاق نار وإلقاء زجاجات حارقة وحجارة على أهداف للاحتلال في الضفة

إطلاق نار وإلقاء زجاجات حارقة وحجارة على أهداف للاحتلال في الضفة
رام الله - دنيا الوطن
شهدت الضفة الغربية الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين عدة عمليات إطلاق نار وإلقاء زجاجات حارقة وحجارة على أهداف للاحتلال.

وتزامنت هذه العمليات مع المواجهات في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، واقتحام بلدة السيلة الحارثية في جنين حيث تصدى المقاومون لقوات الاحتلال بالرصاص والعبوات الناسفة.

وذكرت مصادر محلية أن مقاومين أطلقوا النار صوب بؤرة "أفيتار" الاستيطانية على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس.

كما أطلق مقاومون يستقلون مركبة مسرعة الرصاص باتجاه حاجز الجلمة شمال جنين.

وتمكن أبطال جنين من إحراق برج مراقبة تابع لجيش الاحــتلال قرب بلدة يعبد جنوب غرب المحافظة.

وفي طولكرم ألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة على برج عسكري للاحتلال عند مدخل مستوطنة افني حيفتس جنوب المدينة.

 كما استهدف الشبان نقطة عسكرية لجيش الاحتلال قرب مدينة البيرة بثلاث زجاجات حارقة.

وفي القدس استهدف الشبان بؤرة استيطانية قرب بلدة الطور بوابل من المفرقعات النارية.

وتضررت مركبتين للمستوطنين قرب قرية الساوية جنوب نابلس بعد رشقها بالحجارة.

وفي قلقيلية أفادت مصادر محلية بأن الشبان رشقوا مركبات المستوطنين قرب بلدة عزون بالحجارة.

وأجبرت الأحداث المتصاعدة والمقاومة المشتعلة في الضفة، جيش الاحتــلال على إلغاء اقتحام المستوطنين لقبر يوسف شرقي نابلس يوم غد الثلاثاء.

وبحسب التقرير السنوي الصادر عن المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية، فقد ضاعفت المقاومة خلال 2021 من عملياتها المؤثرة، في الضفة الغربية والقدس، ونوعت من أساليبها في مواجهة الاحتلال والمستوطنين.

ووفق التقرير، فقد بلغ عدد العمليات المؤثرة (441) عملية، مقابل نحو مائة عملية في عام 2020، فيما بلغ مجمل عمليات المقاومة بما فيها المقاومة الشعبية (10850) عملية بما يمثل ضعف عام 2020م.

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