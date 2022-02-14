الإحصاء الفلسطيني يعلن عن مؤشر جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر يناير
أكد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار في فلسطين خلال شهر كانون ثاني 2022 يرجع بشكل أساسي لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 18.83%، وأسعار البيض بنسبة 7.74%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 4.32%، وأسعار السجائر بنسبة 2.92%، وأسعار البطاطا بنسبة 1.31%، وأسعار الأرز بنسبة 1.29%، على الرغم من انخفاض أسعار الدجاج الطازج بمقدار 1.92%.
ارتفعت أسعار السلع الآتية في فلسطين لتبلغ بالمتوسط؛ بندورة عناقيد حبة كبيرة وفلفل أخضر حار وخيار بيوت بلاستيكية 6 شيقل/1كغم لكل منها، والكوسا 8 شيقل/1كغم، والباذنجان 5 شيقل/1كغم، والزهرة 4 شيقل/1كغم، والبيض 15 شيقل/2كغم، والثوم 18 شيقل/1كغم، والأرز حبة قصيرة 136 شيقل/ 25كغم.
وعند مقارنة الأسعار خلال شهر كانون ثاني 2022 مع شهر كانون ثاني 2021، تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 2.68%، بواقع 3.78% في القدس J1*، وبنسبة 2.68% في الضفة الغربية**، وبنسبة 2.01% في قطاع غزة.
الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية
سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعاً نسبته 0.68% خلال شهر كانون ثاني 2022 مقارنة مع شهر كانون أول 2021.
سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس J1* ارتفاعاً نسبته 1.00% خلال شهر كانون ثاني 2022 مقارنة مع شهر كانون أول 2021، نتيجة لارتفاع أسعار البطاطا بنسبة 30.01%، وأسعار المشروبات غير الكحولية "المرطبة" بنسبة 17.70%، "حيث ارتفعت أسعار المشروبات الغازية بنسبة 23.61% وأسعار العصائر بنسبة 17.40%"، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 11.40%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين" بنسبة 3.34%، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 5.02%، وأسعار البيض بمقدار 2.79%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 1.97%.
سجلت أسعار السلع الآتية ارتفاعاً في القدس J1* لتبلغ بالمتوسط؛ البطاطا 4 شيقل/1كغم، وكوكا كولا 6 شيقل/330مل، وكولا فانتا 11 شيقل/1.25لتر، وعصير توبيزينا 10 شيقل/1.50لتر، وبندورة عناقيد حبة كبيرة 10 شيقل/1كغم، والكوسا 13 شيقل/1كغم، والباذنجان 8 شيقل/1كغم، والبازيلاء الخضراء 28 شيقل/1كغم، والفول الأخضر 26 شيقل/1كغم، والطحين الأبيض 123 شيقل/50كغم.
كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية** ارتفاعاً نسبته 0.73% خلال شهر كانون ثاني 2022 مقارنة مع شهر كانون أول 2021، ويعزى ذلك الى ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 17.89%، وأسعار البيض بنسبة 11.94%، وأسعار السجائر بنسبة 4.00%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين" بنسبة 1.75%، وأسعار البطاطا بنسبة 1.45%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 1.35%، وأسعار الأرز بنسبة 1.32%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 1.11%، على الرغم من انخفاض أسعار الدجاج الطازج بمقدار 1.29%.
ارتفعت أسعار السلع الآتية في الضفة الغربية** لتبلغ بالمتوسط؛ بندورة عناقيد حبة كبيرة 7 شيقل/1كغم، والكوسا 8 شيقل/1كغم، والباذنجان والكاكا 6 شيقل/1كغم لكل منهما، والزهرة والبطاطا والموز 4 شيقل/1كغم لكل منها، والبصل 3 شيقل/1كغم، والثوم الجاف 22 شيقل/1كغم، والبيض 15 شيقل/2كغم، والارز حبة قصيرة 135 شيقل/25كغم، والطحين الأبيض 118 شيقل/50كغم، وامبريال 22 شيقل/20 سيجارة، مارلبورو 26 شيقل/20 سيجارة، وال ام 23 شيقل/20 سيجارة.
كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً نسبته 0.33% خلال شهر كانون ثاني 2022 مقارنة مع شهر كانون أول 2021، ويعود ذلك الى ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 25.00%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 9.60%، وأسعار البيض بنسبة 3.61%، وأسعار الأرز بنسبة 1.96%، على الرغم من انخفاض أسعار الدجاج الطازج بمقدار 4.38%، وأسعار البطاطا بمقدار 2.85%، وأسعار أسماك حية طازجة أو مبردة أو مجمدة بمقدار 1.94%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 1.14%، وأسعار الغاز بمقدار 0.98%.
ارتفعت أسعار السلع الآتية في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط؛ بندورة عناقيد حبة كبيرة والكوسا والباذنجان وخيار بيوت بلاستيكية 4 شيقل/1كغم لكل منها، وفلفل أخضر حار 6 شيقل/1كغم، والثوم 12 شيقل/ 1كغم، والبيض 12 شيقل/2كغم، والأرز حبة قصيرة 152 شيقل/25كغم.
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