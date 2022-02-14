شؤون فلسطينية

الإحصاء الفلسطيني يعلن عن مؤشر جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر يناير

الإحصاء الفلسطيني يعلن عن مؤشر جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر يناير
رام الله - دنيا الوطن
أكد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار في فلسطين خلال شهر كانون ثاني 2022 يرجع بشكل أساسي لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 18.83%، وأسعار البيض بنسبة 7.74%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 4.32%، وأسعار السجائر بنسبة 2.92%، وأسعار البطاطا بنسبة 1.31%، وأسعار الأرز بنسبة 1.29%، على الرغم من انخفاض أسعار الدجاج الطازج بمقدار 1.92%.

ارتفعت أسعار السلع الآتية في فلسطين لتبلغ بالمتوسط؛ بندورة عناقيد حبة كبيرة وفلفل أخضر حار وخيار بيوت بلاستيكية 6 شيقل/1كغم لكل منها، والكوسا 8 شيقل/1كغم، والباذنجان 5 شيقل/1كغم، والزهرة 4 شيقل/1كغم، والبيض 15 شيقل/2كغم، والثوم 18 شيقل/1كغم، والأرز حبة قصيرة 136 شيقل/ 25كغم.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر كانون ثاني 2022 مع شهر كانون ثاني 2021، تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 2.68%، بواقع 3.78% في القدس J1*، وبنسبة 2.68% في الضفة الغربية**، وبنسبة 2.01% في قطاع غزة.

الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعاً نسبته 0.68% خلال شهر كانون ثاني 2022 مقارنة مع شهر كانون أول 2021.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس J1* ارتفاعاً نسبته 1.00% خلال شهر كانون ثاني 2022 مقارنة مع شهر كانون أول 2021، نتيجة لارتفاع أسعار البطاطا بنسبة 30.01%، وأسعار المشروبات غير الكحولية "المرطبة" بنسبة 17.70%، "حيث ارتفعت أسعار المشروبات الغازية بنسبة 23.61% وأسعار العصائر بنسبة 17.40%"، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 11.40%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين" بنسبة 3.34%، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 5.02%، وأسعار البيض بمقدار 2.79%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 1.97%.

سجلت أسعار السلع الآتية ارتفاعاً في القدس J1* لتبلغ بالمتوسط؛ البطاطا 4 شيقل/1كغم، وكوكا كولا 6 شيقل/330مل، وكولا فانتا 11 شيقل/1.25لتر، وعصير توبيزينا 10 شيقل/1.50لتر، وبندورة عناقيد حبة كبيرة 10 شيقل/1كغم، والكوسا 13 شيقل/1كغم، والباذنجان 8 شيقل/1كغم، والبازيلاء الخضراء 28 شيقل/1كغم، والفول الأخضر 26 شيقل/1كغم، والطحين الأبيض 123 شيقل/50كغم.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية** ارتفاعاً نسبته 0.73% خلال شهر كانون ثاني 2022 مقارنة مع شهر كانون أول 2021، ويعزى ذلك الى ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 17.89%، وأسعار البيض بنسبة 11.94%، وأسعار السجائر بنسبة 4.00%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين" بنسبة 1.75%، وأسعار البطاطا بنسبة 1.45%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 1.35%، وأسعار الأرز بنسبة 1.32%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 1.11%، على الرغم من انخفاض أسعار الدجاج الطازج بمقدار 1.29%.

ارتفعت أسعار السلع الآتية في الضفة الغربية** لتبلغ بالمتوسط؛ بندورة عناقيد حبة كبيرة 7 شيقل/1كغم، والكوسا 8 شيقل/1كغم، والباذنجان والكاكا 6 شيقل/1كغم لكل منهما، والزهرة والبطاطا والموز 4 شيقل/1كغم لكل منها، والبصل 3 شيقل/1كغم، والثوم الجاف 22 شيقل/1كغم، والبيض 15 شيقل/2كغم، والارز حبة قصيرة 135 شيقل/25كغم، والطحين الأبيض 118 شيقل/50كغم، وامبريال 22 شيقل/20 سيجارة، مارلبورو 26 شيقل/20 سيجارة، وال ام 23 شيقل/20 سيجارة.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً نسبته 0.33% خلال شهر كانون ثاني 2022 مقارنة مع شهر كانون أول 2021، ويعود ذلك الى ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 25.00%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 9.60%، وأسعار البيض بنسبة 3.61%، وأسعار الأرز بنسبة 1.96%، على الرغم من انخفاض أسعار الدجاج الطازج بمقدار 4.38%، وأسعار البطاطا بمقدار 2.85%، وأسعار أسماك حية طازجة أو مبردة أو مجمدة بمقدار 1.94%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 1.14%، وأسعار الغاز بمقدار 0.98%.

ارتفعت أسعار السلع الآتية في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط؛ بندورة عناقيد حبة كبيرة والكوسا والباذنجان وخيار بيوت بلاستيكية 4 شيقل/1كغم لكل منها، وفلفل أخضر حار 6 شيقل/1كغم، والثوم 12 شيقل/ 1كغم، والبيض 12 شيقل/2كغم، والأرز حبة قصيرة 152 شيقل/25كغم.

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