فتح: ثورة الأسرى ستلجم عنجهية إدارة سجون الإحتلال ولن نقف مكتوفي الأيدى
أكدت حركة فتح على لسان القيادي في الحركة منذر الحايك ان فتح تقف خلف مطالب أسرانا داخل سجون الإحتلال، ولن تبقى مكتوفة الأيدي، أمام إجراءات الإحتلال التعسفية بحق أسرانا داخل السجون الإسرائيلية ، مؤكداً أن قضية تحرير الأسرى دائما دائماً على سُلم أولويات القيادة الفلسطينية ، وفتح على تواصل دائم مع أسرارنا داخل السجون الإسرائيلية ، مؤكداً أنهم يعشون ظروفاً حياتية صعبة نتيجة سياسة إداراة السجون .
وأكد أن هناك إجراءات تصعيدية من قبل الاسرى ،احتجاجاً على ادارة مصلحة السجون التي تتعلق بسحب انجازات انسانية حياتية يومية من تقليص ساعات الفورة والتفتيش اثناء الدخول والخروج وكذلك اثناء صلاة الجمعة والتنقلات التعسفية بين السجون الظلامية .
وقال "الحايك" أن الاسرى من جهتهم يهددون بإجراءات تصعيدية إتجاه هذه الخطوات التي تشكل اضافة الى معانات اسرانا داخل السجون ، مؤكداً ان فتح تقف مع ثورة الأسرى داخل السجون وتعملُ دوماً على مساندة أسرانا بكافة الوسائل المتاحة لدافع عن حقوق شعبنا الفلسطيني وعلى رأسها تبيض كافة سجون الإحتلال من أبنائنا .
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