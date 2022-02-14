فتح: ثورة الأسرى ستلجم عنجهية إدارة سجون الإحتلال ولن نقف مكتوفي الأيدى





وقال "الحايك" أن الاسرى من جهتهم يهددون بإجراءات تصعيدية إتجاه هذه الخطوات التي تشكل اضافة الى معانات اسرانا داخل السجون ، مؤكداً ان فتح تقف مع ثورة الأسرى داخل السجون وتعملُ دوماً على مساندة أسرانا بكافة الوسائل المتاحة لدافع عن حقوق شعبنا الفلسطيني وعلى رأسها تبيض كافة سجون الإحتلال من أبنائنا .



وأكد أن هناك إجراءات تصعيدية من قبل الاسرى ،احتجاجاً على ادارة مصلحة السجون التي تتعلق بسحب انجازات انسانية حياتية يومية من تقليص ساعات الفورة والتفتيش اثناء الدخول والخروج وكذلك اثناء صلاة الجمعة والتنقلات التعسفية بين السجون الظلامية .