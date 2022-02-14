المقاومة الشعبية: استمرار الاعتداءات الاسرائيلية بالشيخ جراح بمثابة إعلان حرب على شعبنا

رام الله - دنيا الوطنحذرت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، الاحتلال الإسرائيلي، من الممارسات الاستفزازية للمستوطنين وأعضاء الكنيست، بحق الأهالي في الشيخ جراح، الأمر الذي ينذر باشتعال النار تحت أقدام الاحتلال إذا لم يوقف عدوانه وارهابه المتواصل.وأكدت الحركة، أن حي الشيخ جراح وأهله كما فلسطين، خط أحمر بالنسبة له ولا يمكن الوقوف متفرجين إزاء ما ترصده وتتابعه من اعتداءات من جانب المستوطنين الصهاينة تحت بصر وسمع جنود الإحتلال.وشددت على أن المقاومة ترسل برسالة واضحة لكل الأطراف المعنية ان استمرار الاعتداءات هي بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني ومقدساته، مؤكدة أن المقاومة قادرة على لجم هذا العدوان باللغة التي يفهمها.وجددت حركة المقاومة الشعبية، دعوتها للأهالي في الداخل المحتل والضفة الغربية، إلى النفير العام واستنهاض الهمم لنصرة أهالي الشيخ جراح وعدم تركهم فريسة للاحتلال ومستوطنيه، وواجب الجميع العمل على الدفاع عنهم وحمايتهم وصون كرامتهم.