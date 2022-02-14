قلقيلية: مستوطنون يعطبون إطارات 9 مركبات ويخطون شعارات عنصرية

رام الله - دنيا الوطنأعطب مستوطنون، اليوم الإثنين، إطارات تسع مركبات، وخطوا شعارات عنصرية، في قرية جينصافوط شرق قلقيلية.وقال رئيس مجلس قروي جينصافوط ساهر عيد، إن مستوطنين اقتحموا القرية وأعطبوا إطارات تسع مركبات تعود ملكيتها لكل من: يوسف مصطفى بشير، ونبيل علان، ومحمد احمد عيد، وعبد الكريم احمد عيد، وناهي عبد الرحمن علان، والاشقاء، خالد وسامي ورامي عبد الرحمن بشير.وأضاف أن المستوطنين خطوا شعارات عنصرية على المركبات والجدران ورسموا "نجمة داوود"، وأطلقوا تهديدات بقتل المواطنين.