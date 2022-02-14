عطون: ما يجري في الشيخ جراح عربدة يجب العمل على كبحها

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة حماس، أحمد عطون إن ما يجري في الشيخ جراح يفوق التصورات وعربدة يجب العمل على كبحها حتى لا تنتقل الى كل أحياء القدس.وأضاف عطون أن ما يجري في الشيخ جراح صورة مصغرة لممارسات التطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين وخاصة المقدسيين.وأشار الى أن سلوك الاحتلال لا يمكن وصفه الا بالجريمة، فهو يسابق الزمن لتمرير مخططاته وفرض الوقائع التي يريدها في مدينة القدس.ونبه القيادي بحماس الى أن الاحتلال منسجم بكل مؤسساته الأمنية مع المستوطنين، لتوفير الأجواء لهم وتأمين عربدتهم على ممتلكات المقدسيين الذين يدافعون عن هويتهم ومقدساتهم ووجودهم.وحذر من أن الاحتلال يفتعل انشغالات للفلسطينيين في القدس والداخل المحتل لتمرير أكبر قدر من مخططاته، داعياً لأن نكون واعين عما يجري وألا نسمح للاحتلال بالتغول في اعتداءاته على وجودنا وهويتنا.وقال عطون:" معركتنا مع الاحتلال معركة وجود وصمود، وهناك حرب مفتوحة على الأسرى، والنقب، واللد، والداخل، والقدس وفي مقدمتها الشيخ جراح لمحاولة فرض أمر واقع على وجودنا وتاريخنا".ودعا عطون لأن تكون هناك وقفة جادة للدفاع عن القدس وعدم ترك الاحتلال ينفرد بأهلها، مؤكداً أن الذي أفشل مخططات الاحتلال وعمل على تأخيرها يستطيع تكررا ذلك.