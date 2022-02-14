شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل 9 مواطنين من محافظات الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 9 مواطنين من محافظات الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
 شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين حملة اعتقالات ومداهمات طالت عدة مناطق في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين من محافظة الخليل، حيث طالت الاعتقالات الشاب طارق عبد الكريم ارزيقات (34 عاما) من بلدة تفوح و الفتى لؤي محمد بدر أبو صايمة (17 عاما) من بلدة حلحول، والأسير المحرر رأفت طالب أبو سباع (24 عاما) من بلدة دورا، إضافة الى الطالب محمد أنس سلهب التميمي (24 عاما) وهو طالب بجامعة الخليل.

وتعرض سلهب في 12 كانون الأول/ ديسمبر الماضي للاعتداء من قبل جنود الاحتلال الذين اقتحموا منزل عائلته ما استدعى نقله مع شقيقه أسامة للمستشفى.

وفي القدس المحتلة أصيب شاب واعتقل آخر، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة أبو ديس، جنوب شرق المدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن شابا أصيب بالرصاص الحي في منطقة الكتف خلال مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال في البلدة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب آدم بحر من منزله في أبو ديس.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت عنان شمال غرب القدس حيث اندلعت مواجهات مع الشبان وجرى اعتقال محمد موسى جمهور.

وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة وداهمت عدة منازل، واعتقلت الشاب أحمد عبد القادر صور.

 كما اقتحمت قوة من جيش الاحتلال داهمت بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، واعتقلت الشاب صقر تلحمي ريان، بعد أن داهمت منزله وعبثت بمحتوياته.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب قسام عبد الله الديك، من بلدة كفر الديك غرب سلفيت.

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