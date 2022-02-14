دولي

دبي.. إضاءة برج خليفة بعلم تركيا

دبي.. إضاءة برج خليفة بعلم تركيا
رام الله - دنيا الوطن
أضاء برج خليفة في مدينة دبي، مساء أمس الأحد، بألوان العلم التركي، قبيل زيارة مرتقبة للرئيس رجب طيب أردوغان إلى الإمارات.

ووفق موقع (يني شفق) التركي فقد ترافقت إضاءة البرج الذي يعتبر الأعلى في العالم ويقع وسط دبي، مع عزف النشيد الوطني التركي، كما أضاء البرج بعبارة "Hoş geldiniz" (أهلا بكم) باللغة التركية، إضافة إلى عبارة "الإمارات وتركيا علاقات استراتيجية" باللغتين العربية والإنجليزية.

وشارك السفير التركي لدى أبو ظبي طوغاي طونجر، مقطعا مصورا للبرج وهو مضاء بألوان علم بلاده، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأرفق المقطع بتدوينة قال فيها: "يوم تاريخي في العلاقات الإمارتية التركية، ترحيب حار من الإمارات العربية المتحدة بالرئيس أردوغان".

ومن المقرر، أن يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زيارة رسمية إلى الإمارات، اليوم وتستمر للغد، في أعقاب زيارة أجراها ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى أنقرة في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.

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