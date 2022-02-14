4 وفيات و1776 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، تسجيل 4 حالات وفاة و 1776إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد فحص 4647 عينة.وجاء في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، الذي وصل "دنيا الوطن"، أن إجمالي تراكمي الوفيات بلغ 1833 ، فيما يبلغ إجمالي تراكمي الإصابات 235246 ، منها 35590 حالة نشطة.وأشارت الوزارة إلى، تعافي 1115 حالة جديدة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمصابين المتعافين لـ 197823 حالة، فيما بلغت حصيلة الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية 215 ، منها 117 حالة خطرة.