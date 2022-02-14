شؤون فلسطينية

الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 0.68% الشهر الماضي

الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 0.68% الشهر الماضي
رام الله - دنيا الوطن
قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين سجل ارتفاعاً نسبته 0.68% خلال شهر كانون ثاني 2022، مقارنة مع شهر كانون أول 2021.

وأوضح الإحصاء في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار في فلسطين خلال شهر كانون ثاني 2022 يرجع بشكل أساسي لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 18.83%، وأسعار البيض بنسبة 7.74%، والخضروات المجففة بنسبة 4.32%، والسجائر بنسبة 2.92%، والبطاطا بنسبة 1.31%، والأرز بنسبة 1.29%، رغم انخفاض أسعار الدجاج الطازج بمقدار 1.92%.

وأشار إلى أن أسعار السلع الآتية في فلسطين ارتفعت لتبلغ بالمتوسط؛ بندورة عناقيد حبة كبيرة وفلفل أخضر حار وخيار بيوت بلاستيكية 6 شواقل/1كغم لكل منها، والكوسا 8 شواقل/1كغم، والباذنجان 5 شواقل/1كغم، والزهرة 4 شواقل/1كغم، والبيض 15 شيقلا/2كغم، والثوم 18 شيقلا/1كغم، والأرز حبة قصيرة 136 شيقلا/ 25كغم.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر كانون ثاني 2022 مع شهر كانون ثاني 2021، تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 2.68%، بواقع 3.78% في القدس، وبنسبة 2.68% في الضفة الغربية، وبنسبة 2.01% في قطاع غزة.

وبين الإحصاء أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس، سجل ارتفاعاً نسبته 1.00% خلال شهر كانون ثاني 2022 مقارنة مع شهر كانون أول 2021، نتيجة لارتفاع أسعار البطاطا بنسبة 30.01%، والمشروبات غير الكحولية "المرطبة" بنسبة 17.70%، "حيث ارتفعت أسعار المشروبات الغازية بنسبة 23.61% وأسعار العصائر بنسبة 17.40%"، والخضروات الطازجة بنسبة 11.40%، ودقيق الحبوب "الطحين" بنسبة 3.34%، رغم انخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 5.02%، والبيض بمقدار 2.79%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 1.97%.

وسجلت أسعار السلع الآتية ارتفاعاً في القدس، لتبلغ بالمتوسط؛ البطاطا 4 شواقل/1كغم، وكوكا كولا 6 شواقل/330مل، وكولا فانتا 11 شيقلا/1.25لتر، وعصير توبيزينا 10 شواقل/1.50لتر، وبندورة عناقيد حبة كبيرة 10 شواقل/1كغم، والكوسا 13 شيقلا/1كغم، والباذنجان 8 شواقل/1كغم، والبازيلاء الخضراء 28 شيقلا/1كغم، والفول الأخضر 26 شيقلا/1كغم، والطحين الأبيض 123 شيقلا/50كغم.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية، ارتفاعاً نسبته 0.73% خلال شهر كانون ثاني 2022 مقارنة مع شهر كانون أول 2021، ويعزى ذلك الى ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 17.89%، والبيض بنسبة 11.94%، والسجائر بنسبة 4.00%، ودقيق الحبوب "الطحين" بنسبة 1.75%، والبطاطا بنسبة 1.45%، والفواكه الطازجة بنسبة 1.35%، والأرز بنسبة 1.32%، والخضروات المجففة بنسبة 1.11%، رغم انخفاض أسعار الدجاج الطازج بمقدار 1.29%.

كما ارتفعت أسعار السلع الآتية في الضفة الغربية لتبلغ بالمتوسط؛ بندورة عناقيد حبة كبيرة 7 شواقل/1كغم، والكوسا 8 شواقل/1كغم، والباذنجان والكاكا 6 شواقل/1كغم لكل منهما، والزهرة والبطاطا والموز 4 شواقل/1كغم لكل منها، والبصل 3 شواقل/1 كغم، والثوم الجاف 22 شيقلا/1كغم، والبيض 15 شيقلا/2كغم، والارز حبة قصيرة 135 شيقلا/25 كغم، والطحين الأبيض 118 شيقلا/50 كغم، وامبريال 22 شيقلا/20 سيجارة، مارلبورو 26 شيقلا/20 سيجارة، وال ام 23 شيقلا/20 سيجارة.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً نسبته 0.33% خلال شهر كانون ثاني 2022 مقارنة مع شهر كانون أول 2021، ويعود ذلك الى ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 25.00%، والخضروات المجففة بنسبة 9.60%، والبيض بنسبة 3.61%، والأرز بنسبة 1.96%، رغم انخفاض أسعار الدجاج الطازج بمقدار 4.38%، والبطاطا بمقدار 2.85%، وأسماك حية طازجة أو مبردة أو مجمدة بمقدار 1.94%، والفواكه الطازجة بمقدار 1.14%، والغاز بمقدار 0.98%.

وارتفعت أسعار السلع الآتية في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط؛ بندورة عناقيد حبة كبيرة والكوسا والباذنجان وخيار بيوت بلاستيكية 4 شواقل/1كغم لكل منها، وفلفل أخضر حار 6 شواقل/1كغم، والثوم 12 شيقلا/ 1كغم، والبيض 12 شيقلا/2كغم، والأرز حبة قصيرة 152 شيقلا/25كغم.

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