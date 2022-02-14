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سوريون يطردون رتلًا للجيش الأمريكي بريف الحسكة الشمالي

سوريون يطردون رتلًا للجيش الأمريكي بريف الحسكة الشمالي
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام سورية، بتصدي أهالي تل ذهب بريف الحسكة الشمالي بسوريا بمساندة حاجز للجيش السوري لرتل عسكري للقوات الأمريكية وطرده من محيط القرية.

ونقلت الوكالة السورية الرسمية (سانا) عن مصادر محلية من قرية تل ذهب أن "رتلا مؤلفا من 6 مدرعات تابعة للقوات الأمريكية ترافقها سيارة تابعة لمليشيا (قسد) الانفصالية حاولت المرور عبر القرية، فقام الأهالي بمساندة حاجز الجيش الموجود في المنطقة بالتصدي للرتل وطردوه من المنطقة".

وأوضحت المصادر أن "أهالي القرية رشقوا رتل القوات الأمريكية بالحجارة ولاحقوه إلى أن غادر المنطقة".

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