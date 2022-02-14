الاحتلال يطلق النار بالخطأ على طائرة مسيرة تابعة له على حدود لبنان

رام الله - دنيا الوطنأطلق جنود جيش الاحتلال النار على طائرة مسيرة على الحدود اللبنانية، أمس الأحد، لكنهم أدركوا بعدها أنها تابعة للجيش الإسرائيلي.ووفق وكالة (كان) فقد قال جيش الاحتلال، إن الجنود اشتبهوا في البداية في أن الطائرة المسيرة عبرت من لبنان إلى "المجال الجوي الإسرائيلي"، وأطلقوا النار عليها بسبب "خطأ في تحديد الهوية".وأضاف الجيش، أن الطائرة المسيرة لم تتضرر في الحادث وأنه سيتم إجراء تحقيق آخر، في حين لم يتضح على الفور نوع الطائرة المسيرة التي أطلقت عليها النيران.