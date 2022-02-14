شؤون فلسطينية

طالع تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين حتى نهاية الأسبوع

طالع تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين حتى نهاية الأسبوع
رام الله - دنيا الوطن
نشرت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية، تفاصيل الحالة الجوية التي من المتوقع أن تشهدها الأراضي الفلسطينية خلال الفترة المقبلة، بدءاً من اليوم الاثنين حتى الخميس.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الاثنين، غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وباردا الى شديد البرودة، ويحتمل سقوط امطار محلية متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدني من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى شمالية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدني من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية الى شمالية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس المقبل، يكون الجو غائما بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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