شؤون فلسطينية

قيادي بـ (حماس): لم يعد أمام شعبنا سوى إشعال الأرض تحت أقدام الاحتلال ومستوطنيه

قيادي بـ (حماس): لم يعد أمام شعبنا سوى إشعال الأرض تحت أقدام الاحتلال ومستوطنيه
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤول دائرة العلاقات الوطنية في حركة حماس بالضفة الغربية، جاسر البرغوثي، إن عدوان الاحتلال على أهلنا في الشيخ جراح والسيلة الحارثية في جنين "يستوجب هبة شاملة في مختلف بقاع الضفة والقدس".

وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "فلم يعد أمام شعبنا أي خيار سوى أن يشعل الأرض تحت أقدام الاحتلال ومستوطنيه".

وشدد البرغوثي على أن "العدوان الصهيوني المتصاعد قتلا وهدما واعتقالا في كل مكان في فلسطين لن يردعه سوى غضب جماهيري غير مسبوق".

وتابع: بأن "شعبنا الذي كان قادرا في كل اللحظات المفصلية على حماية وجوده وكسر إرادة المحتلين سيكون قادرا هذه المرة على فرض معادلة جديدة تقتلع جنود الاحتلال ومستوطنيه من كل شبر في الضفة والقدس تمهيدا لزواله التام".

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