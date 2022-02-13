شؤون فلسطينية

بينهم طفل ومسعفون.. مواجهات مع الاحتلال بحي الشيخ جراح تسفر عن 29 إصابة

بينهم طفل ومسعفون.. مواجهات مع الاحتلال بحي الشيخ جراح تسفر عن 29 إصابة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب 29 مواطنا ومتضامنان، مساء اليوم الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، أن من بين الإصابات طفل وثلاثة مسعفين ومتضامنان أجنبيان، وأن الإصابات تنوعت ما بين الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت التي تسببت بحروق، واعتداء بالضرب ورش غاز الفلفل، مشيرة إلى أن ستة من المصابين نقلوا إلى المستشفى.

وواصلت قوات الاحتلال مساء اليوم اعتداءاتها في حي الشيخ جراح، فأغلقت مدخله الغربي بالسواتر الحديدية، وطردت المتضامنين المتواجدين في محيط منزل عائلة سالم وأخلت محيطه للمستوطنين ولعضو الكنسيت المتطرف إيتمار بن غفير، واعتدت على الأهالي والمتضامنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت، واعتقلت 7 منهم.

ووصل عدد المعتقلين في الحي منذ الليلة الماضية وحتى مساء اليوم إلى ثلاثة عشر معتقلا.

وشهد الحي انتشارا مكثفا للمستوطنين الذين اعتدوا على مواطنة وشتموا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لاستفزاز الأهالي تحت أنظار قوات الاحتلال وعلى سمعها التي سارعت إلى إغلاق مداخل الحي لتسهيل اقتحام المستوطنين وتنظيم مسيرتهم الاستفزازية فيه، بينما أطلقت قنابل الصوت تجاه الأهالي ومنعت المتضامنين من الهتاف.

كما اعتدى مستوطنون يتبعون المتطرف بن غفير على أعضاء كنيست من القائمة المشتركة، وصلوا الحي للتضامن مع أهله.

واحتشد أهالي الحيّ للتصدي والدفاع عن منازلهم من محاولات المستوطنين الاستفزازية، واندلعت مواجهات بينهم  وبين  المستوطنين وقوات الاحتلال.


 


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