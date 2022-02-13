شؤون فلسطينية

إحداها خطيرة.. أربع إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في السيلة الحارثية

إحداها خطيرة.. أربع إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في السيلة الحارثية
حالة خطيرة جراء مواجهات مع الاحتلال في السيلة الحارثية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب أربعة مواطنين برصاص قوات الاحتلال بجروح، وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة، مساء اليوم الأحد، خلال مواجهات اندلعت في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

وذكر مدير الإسعاف في جنين محمود السعدي، أن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من الدخول إلى البلدة لإسعاف ونقل المصابين.

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن المواجهات المتواصلة مع قوات الاحتلال أوقعت إلى جانب المصابين بالرصاص، عشرات الإصابات بالغاز المسيل للدموع.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مساء اليوم، بلدة السيلة الحارثية وأغلقت كافة المداخل والطرق المؤدية إليها.

وذكرت مصادر أمنية، أن قوة عسكرية إسرائيلية مدعومة بجرافات اقتحمت البلدة من كافة الجهات، وأغلقت كافة الطرق المؤدية إليها وتلك الرابطة بينها وبين بلدة اليامون المجاورة، فيما اعتلى عدد من الجنود أسطح المنازل، واقتحموا منزل الأسير محمود غالب جرادات وشرعوا بأخذ قياسات هندسية داخله.

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