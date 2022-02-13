شؤون فلسطينية

اشتية يصل إلى العاصمة الليبية طرابلس

اشتية يصل إلى العاصمة الليبية طرابلس
رام الله - دنيا الوطن
وصل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، إلى العاصمة الليبية طرابلس مساء اليوم الأحد، في مستهل زيارة معدة مسبقا تستغرق يومين يجري خلالها محادثات مع كبار المسؤولين الليبيين حول العلاقات الثنائية وعلاقات الأخوة التي تربط الشعبين الشقيقين وآخر تطورات القضية الفلسطينية، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين د. رياضي المالكي، ووزير العمل نصري أبو جيش.

وكان في استقباله في المطار وزير الداخلية الليبي خالد مازن، والقائم بأعمال السفارة الفلسطينية في العاصمة الليبية السيد محمد رحال، وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية ومجلس الجالية وشخصيات من الجالية الفلسطينية في ليبيا.

والتقى اشتية في مقر السفارة بالعاصمة الليبية ممثلين عن الجالية الفلسطينية في ليبيا وقدم عرضا لآخر التطورات والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية كما استمع إلى قضايا الجالية حيث أوعز بإيجاد حلول عاجلة لتلك القضايا بما يسهل عليهم أمور حياتهم.

ومن المقرر أن يلتقي اشتية والوفد المرافق له غدا رئيس الوزراء الليبي ليضعه في صورة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية وآفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.


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