هيئة الأسرى توضح تفاصيل اعتقال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة ثائر شريتح

رام الله - دنيا الوطنأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبر بيان لها، تفاصيل اعتقال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة ثائر شريتح بالقرب من حاجز زعترة العسكري جنوبي مدينة نابلس.وبينت الهيئة أن جنود الاحتلال تعمدوا احتجاز مركبة رئيس هيئة الأسرى اللواء قدري أبو بكر لأكثر من ساعة على الحاجز، حيث كان يستقلها برفقة شريتح، وذلك أثناء عودتهم من محافظة قلقيلية، عقب حضورهم لفعالية اطلاق كتاب للأسير ظافر القدومي في قرية كفر قدوم قضاء قلقيلية، وزيارة أسرى محررين بالمحافظة.وأضافت أن جيش الاحتلال قام بتفتيش مركبة رئيس الهيئة بشكل دقيق والعبث بمحتوياتها، كما تم مصادرة بطاقات الهويات والتدقيق فيها.جدير ذكره بأن شريتح من قرية المزرعة الغربية قضاء مدينة رام الله، واعتقل سابقاً على يد قوات الاحتلال.