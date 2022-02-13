لا سيما بالشيخ جراح.. الرئيس عباس يدين ويحذر من تداعيات ما يجري بالقدس

رام الله - دنيا الوطنأدان الرئيس محمود عباس، وحذر من تداعيات ما يجري في القدس، لا سيما في حي الشيخ جراح، من اعتداءات على المواطنين ومحاولة الاستيلاء على ممتلكاتهم.وأكد الرئيس عباس، أن هذا الموضوع سيكون على جدول أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية القادم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).كما هاتف الرئيس عباس، مساء اليوم الأحد، المواطنة المقدسية فاطمة سالم المهدد منزلها بالإخلاء من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، معربًا عن وقوفه التام والكامل معها.وقال الرئيس عباس، خلال الاتصال، "نقف معكم قلبًا وقالبًا، وقلوبنا وعقولنا معكم، وسينتهي الاحتلال عن قريب، ولن يطول طويلا".وأشاد الرئيس عباس بتضحيات المقدسيين وصمودهم في وجه إجراءات الاحتلال التعسفية.من ناحيتها، شكرت المواطنة سالم سيادة الرئيس على الاتصال وعلى دعمه الدائم لصمود المقدسيين.