شؤون فلسطينية

قررت البقاء بحالة انعقاد دائم.. تعرف على تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة (فتح)

قررت البقاء بحالة انعقاد دائم.. تعرف على تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة (فتح)
رام الله - دنيا الوطن
عقدت اللجنة المركزية لحركة "فتح" اجتماعا لها، اليوم الأحد، لمناقشة التطورات الميدانية التي تشهدها الساحة الفلسطينية في ضوء تصاعد الهجمات الإسرائيلية وما آلت إليه الأوضاع مؤخراً في الشيخ جراح ومواقع المواجهة على اختلافها.

وقد توجهت اللجنة المركزية بالتحية والإكبار لأرواح الشهداء الذين كان آخرهم عضو مركزية "فتح" جمال محيسن وشهداء نابلس وجميع شهداء فلسطين، مؤكدة دعمها المطلق لصمود الحركة الأسيرة وتحديها لبطش السجان ورفضها الإذعان لمجمل الخطوات التصعيدية التي تتخذها حكومة الاحتلال وجيشه، داعية إلى أوسع مشاركة شعبية في الفعاليات المخصصة لإسناد الأسرى، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وشددت الحركة في إطار مداولاتها اليوم على ضرورة تصعيد المقاومة الشعبية، والتصدي لقطعان المستوطنين، ورفضها المطلق لكل محاولات تهجير السكان الآمنين من مواقع الثبات قاطبة، وخاصة من حي الشيخ جراح، داعية المقدسين وأبناء شعبنا لأداء صلاة المغرب اليوم هناك رفضا لسياسات التطرف والعنصرية والتهجير القسري.

وفي إطار استعراضها للجهود المرتبطة بالاستعداد للانتخابات البلدية، فقد قررت اللجنة المركزية استمرارها في متابعة إنجاز القوائم الانتخابية والإشراف على إتمام تلك القوائم بما يضمن نجاح العملية الديمقراطية بكامل تفاصيلها.

كما ناقشت اللجنة المركزية عدة موضوعات داخلية هدفت إلى تمتين العمل التنظيمي وتطويره، إضافة إلى التشديد على ضرورة حماية السلم الأهلي، وإعمال القانون، وحماية المكتسبات الوطنية.

وعليه قررت اللجنة المركزية البقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الأمور الميدانية والتنظيمية.

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