الصحة الفلسطينية تعلن أحدث إحصائية لعدد الوفيات والاصابات بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 90.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة %8.9 ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 40، سلفيت 57، طولكرم 183، ضواحي القدس 31، رام الله والبيرة 287، بيت لحم 104،نابلس 189، الخليل 181، جنين 146، طوباس 44، أريحا والأغوار 46، قطاع غزة 1305، مدينة القدس 950.وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 55، سلفيت 69، طولكرم 248، ضواحي القدس 64، رام الله والبيرة 431، بيت لحم 134، نابلس 483، الخليل 763، جنين 266، طوباس 84، أريحا والأغوار 110، قطاع غزة 1005، مدينة القدس 1450.وسجلت 11 حالة وفاة في قطاع غزة، 4 حالات في نابلس، حالة في الخليل، وحالة في القدس وحالة طولكرم.ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 127 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 279 مريضاً، بينهم 37 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.