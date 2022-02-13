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إسرائيل توقع صفقة عسكرية "ضخمة" مع المغرب

إسرائيل توقع صفقة عسكرية "ضخمة" مع المغرب
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام عبرية بأن شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية IAI أبرمت عقدا ضخما بقيمة نحو نصف مليار دولار لبيع منظومات دفاعية حديثة إلى المغرب.

وذكر موقع (Israel Defense) أن إسرائيل بموجب الصفقة التي تقدر قيمتها الإجمالية وفقا للبيانات الأولية بـ500 مليون دولار ستصدر إلى المغرب منظومات دفاعية مضادة للطيران والصواريخ من طراز "برق إم إكس" .

وأكدت صحيفة (Globes) صحة هذا الخبر نقلا عن مصادر دفاعية منخرطة في الاتجار بهذه المنظومة الدفاعية.

طورت إسرائيل هذه النسخة من منظومة "برق" الدفاعية بالتعاون مع الهند، ومن شأنها اعتراض أهداف على مسافة تصل 150 كلم.

ووفقا لبيانات Globes، تطرقت السلطات المغربية أولا إلى إمكانية اقتنائها "برق" وأسلحة أخرى خلال زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى الرباط في نوفمبر الماضي، حين وقع على مذكرة تفاهم خاصة بالتعاون العسكري بين الدولتين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر دفاعية قولها إن المدير التنفيذي لـIAI بواز ليفي سبق أن زار المغرب سرا لإطلاع سلطات المملكة على قدرات المنظومات المنتجة من قبل شركته والاتفاق على تفاصيل الصفقة.

وربطت التقارير الإسرائيلية هذه الصفقة بالتوترات القائمة بين المغرب وجارتها الجزائر التي اقتنت أربع بطاريات من منظومة "إسكندر-إم" الروسية.

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