إسرائيل: أبناء عائلات الدبلوماسيين يعودون من أوكرانيا



ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن أعضاء السلك الدبلوماسي الإسرائيلي في أوكرانيا يواصلون تقديم المساعدة لإسرائيليين يرغبون في العودة الى إسرائيل، بسبب تصعيد الأوضاع الأمنية بينها وبين روسيا.



وفي السياق قالت مصادر في شركات الطيران التي كثفت رحلاتها إلى أوكرانيا إن معظم الإسرائيليين المتواجدين هناك لم يغادروا.





وسجلت نسبة إشغال تقارب الصفر على طائرات شركة "يسرا اير" التي تشارك في جهود نقل الإسرائيليين.





ويسود الاعتقاد أنهم يتابعون التطورات ظناً منهم أن إسرائيل في حال اندلاع حرب سترسل طائرات لتخليصهم.





وتشير التقديرات إلى أن حوالي 13 ألف إسرائيلي يتواجدون على الأراضي الأوكرانية غالبيتهم في العاصمة كييف.



الى ذلك اجتمع وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد مع نائبة وزير الخارجية الاوكراني، امينة جباروف.





وأعرب لابيد خلال اللقاء عن أمله في أن تؤدي الاتصالات الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة الى نزع فتيل الأزمة.

رام الله - دنيا الوطنعادت إلى إسرائيل اليوم، مجموعة تضم 21 شخصاً من أبناء عائلات الدبلوماسيين الإسرائيليين المعتمدين في السفارة الأوكرانية في كييف.