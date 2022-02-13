دولي

إسرائيل: أبناء عائلات الدبلوماسيين يعودون من أوكرانيا

إسرائيل: أبناء عائلات الدبلوماسيين يعودون من أوكرانيا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
عادت إلى إسرائيل اليوم، مجموعة تضم 21 شخصاً من أبناء عائلات الدبلوماسيين الإسرائيليين المعتمدين في السفارة الأوكرانية في كييف.

ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن أعضاء السلك الدبلوماسي الإسرائيلي في أوكرانيا يواصلون تقديم المساعدة لإسرائيليين يرغبون في العودة الى إسرائيل، بسبب تصعيد الأوضاع الأمنية بينها وبين روسيا.

وفي السياق قالت مصادر في شركات الطيران التي كثفت رحلاتها إلى أوكرانيا إن معظم الإسرائيليين المتواجدين هناك لم يغادروا. 

وسجلت نسبة إشغال تقارب الصفر على طائرات شركة "يسرا اير" التي تشارك في جهود نقل الإسرائيليين. 

ويسود الاعتقاد أنهم يتابعون التطورات ظناً منهم أن إسرائيل في حال اندلاع حرب سترسل طائرات لتخليصهم. 

وتشير التقديرات إلى أن حوالي 13 ألف إسرائيلي يتواجدون على الأراضي الأوكرانية غالبيتهم في العاصمة كييف.

الى ذلك اجتمع وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد مع نائبة وزير الخارجية الاوكراني، امينة جباروف.

 وأعرب لابيد خلال اللقاء عن أمله في أن تؤدي الاتصالات الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة الى نزع فتيل الأزمة.

أخبار ذات صلة

جاك سوليفان: العالم عليه الاستعداد لرؤية روسيا تختلق ذريعة للهجوم على أوكرانيا

جاك سوليفان: العالم عليه الاستعداد لرؤية روسيا تختلق ذريعة للهجوم على أوكرانيا

إثيوبيا توجه رسالة لمصر والسودان: لا نستطيع الانتظار إلى ما لا نهاية

إثيوبيا توجه رسالة لمصر والسودان: لا نستطيع الانتظار إلى ما لا نهاية

ترامب: لو كنت أنا في البيت الأبيض لما تجرأ بوتين على أوكرانيا

ترامب: لو كنت أنا في البيت الأبيض لما تجرأ بوتين على أوكرانيا

إسرائيل: استمرار تراجع الموجة الخامسة من وباء (كورونا)

إسرائيل: استمرار تراجع الموجة الخامسة من وباء (كورونا)

إلى 1%.. أردوغان يعلن خفض ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية الأساسية

إلى 1%.. أردوغان يعلن خفض ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية الأساسية

استمر لأكثر من ساعة.. تفاصيل مكالمة هاتفية بين بايدن وبوتين بشأن الأزمة الأوكرانية

استمر لأكثر من ساعة.. تفاصيل مكالمة هاتفية بين بايدن وبوتين بشأن الأزمة الأوكرانية

بيني غانتس يصدر تعليمات للجيش بشأن تطورات الأزمة الأوكرانية

بيني غانتس يصدر تعليمات للجيش بشأن تطورات الأزمة الأوكرانية

انفجار في حافلة بالصين

انفجار في حافلة بالصين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مؤسسة ياسر عرفات تحيي ذكرى ميلاد القائد الوطني خالد الحسن

مؤسسة ياسر عرفات تحيي ذكرى ميلاد القائد الوطني خالد الحسن

سلفيت: مستوطنون يهدمون 5 غرف زراعية في كفر الديك

سلفيت: مستوطنون يهدمون 5 غرف زراعية في كفر الديك

البكري: عقد المواطنة الفلسطيني مبنيٌّ على &#34;العهدة العمرية&#34; وبه نثبِّت سلمنا الأهلي

البكري: عقد المواطنة الفلسطيني مبنيٌّ على "العهدة العمرية" وبه نثبِّت سلمنا الأهلي

فدا: اقتحام الارهابي بن غفير الشيخ جراح وافتتاح مكتب فيه عنجهية وغطرسة

فدا: اقتحام الارهابي بن غفير الشيخ جراح وافتتاح مكتب فيه عنجهية وغطرسة

المستوطنون يواصلون منع رعاة الأغنام من رعي أغنامهم في مسافر يطا

المستوطنون يواصلون منع رعاة الأغنام من رعي أغنامهم في مسافر يطا

الاحتلال يهدم غرفة زراعية في بلدة حلحول

الاحتلال يهدم غرفة زراعية في بلدة حلحول

محافظة القدس: مسلسل الجرائم الإسرائيلية مستمر بحق أهالي الشيخ جراح وكل مكونات المدينة المقدسة

محافظة القدس: مسلسل الجرائم الإسرائيلية مستمر بحق أهالي الشيخ جراح وكل مكونات المدينة المقدسة

هيئة الأسرى: اعتداءات بالجملة يمارسها الاحتلال بحق عدد من الشبان لحظة اعتقالهم

هيئة الأسرى: اعتداءات بالجملة يمارسها الاحتلال بحق عدد من الشبان لحظة اعتقالهم

منوعات

شاهد: سعد الصغير يرقص مع عامل النظافة.. ويعلق &#34;أنا أقل منك&#34;

شاهد: سعد الصغير يرقص مع عامل النظافة.. ويعلق "أنا أقل منك"

بعد شائعة انفصالهما.. عقيل الرئيسي يغازل فرح الهادي بطريقته الخاصة

بعد شائعة انفصالهما.. عقيل الرئيسي يغازل فرح الهادي بطريقته الخاصة

ما حقيقة عودة شيرين عبدالوهاب لحسام حبيب؟.. عمرو أديب يكشف

ما حقيقة عودة شيرين عبدالوهاب لحسام حبيب؟.. عمرو أديب يكشف

شاهد كيف احتفلت مايا دياب بوصولها للمليون الأول

شاهد كيف احتفلت مايا دياب بوصولها للمليون الأول

بعد إصابتهم بـ(كورونا).. ما آخر التطورات الصحية لحالة منة عرفة وزوجها؟

بعد إصابتهم بـ(كورونا).. ما آخر التطورات الصحية لحالة منة عرفة وزوجها؟

شاهد: نشوى مصطفى تسخر &#34;لما الغدر يجى لك من أقرب حاجة لروحك&#34;

شاهد: نشوى مصطفى تسخر "لما الغدر يجى لك من أقرب حاجة لروحك"

للمرة الأولى.. أدهم نابلسي يرفع الآذان في صلاة الجمعة

للمرة الأولى.. أدهم نابلسي يرفع الآذان في صلاة الجمعة

شاهد: بلقيس فتحي تخاطر بحياتها بسبب هذا الكليب

شاهد: بلقيس فتحي تخاطر بحياتها بسبب هذا الكليب

شاهد: هيا الشعيبي تحدث ضجة بما فعلته أثناء ركوبها على ظهر الجمل

شاهد: هيا الشعيبي تحدث ضجة بما فعلته أثناء ركوبها على ظهر الجمل

شاهد: مريم حسين تثير الجدل بإطلالتها وتصرفاتها مع شقيقها

شاهد: مريم حسين تثير الجدل بإطلالتها وتصرفاتها مع شقيقها

عربي

العراق: متظاهر يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة

العراق: متظاهر يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة

نشأت الديهي يكشف حقيقة فيديو يشتم فيه عمرو أديب

نشأت الديهي يكشف حقيقة فيديو يشتم فيه عمرو أديب

الجزائر توجه نداء لمواطنيها في أوكرانيا

الجزائر توجه نداء لمواطنيها في أوكرانيا

الأردن يواصل تسجيل أرقام كبير بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام كبير بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)