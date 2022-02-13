جاك سوليفان: العالم عليه الاستعداد لرؤية روسيا تختلق ذريعة للهجوم على أوكرانيا





وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، إن واشنطن تعمل بنشاط لإيصال شحنات الغاز إلى أوروبا في حال قيام روسيا بإغلاق خطوط الإمداد.





رام الله - دنيا الوطنقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان، إن العالم عليه الاستعداد لأن لـ "رؤية روسيا تختلق ذريعة للهجوم على أوكرانيا".وأضاف في تصريحات نقلتها وكالات أنباء عربية: بأن هناك تسارع في النشاط العسكري الروسي قرب الحدود الأوكرانية، مشيراً إلى أنه "لدينا معلومات حول تخطيط لهجوم على أوكرانيا".وشدد سوليفان على أنه "لا يمكن تحديد اليوم الذي ستغزو فيه روسيا أوكرانيا"، على حد قوله.