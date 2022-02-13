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شؤون فلسطينية

فتح تدعو كوادرها وأبناء شعبنا للمشاركة في صلاة المغرب بحي الشيخ جراح

فتح تدعو كوادرها وأبناء شعبنا للمشاركة في صلاة المغرب بحي الشيخ جراح
مواجهات في حي الشيخ جراح
رام الله - دنيا الوطن
دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) كوادرها وعناصرها وأبناء شعبنا في القدس وكل من يستطيع الوصول لحي الشيخ جراح للمشاركة في إقامة صلاة المغرب هناك دعما واسنادا لأهلنا المهددين بالطرد والتشريد على يد المستوطنين  مدعومين بقوات الاحتلال.

وقالت الحركة: إن القدس عنصر اجماع ووحدة للكل الفلسطيني، وساحة صدام مع الاحتلال وكل رموزه، والمواجهة مع الاحتلال تحتم تجنب كل التباينات الثانوية.

ودعت حركة فتح أبناء شعبنا في الأراضي المحتلة والشتات في الساعات  القادمة إلى رفع وتيرة المواجهة في الأراضي الفلسطينية ونقاط الاحتكاك وطرقات المستوطنين ومسيرات تضامن في عواصم العالم مع مدينة القدس والشيخ جراح.

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