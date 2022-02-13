المستوطنون يواصلون منع رعاة الأغنام من رعي أغنامهم في مسافر يطا

رام الله - دنيا الوطنيواصل المستوطنون وبحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، منع المزارعين ورعاة الاغنام من الوصول إلى أراضيهم الزراعية والمراعي في مسافر يطا جنوب الخليل.وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب جبور، إن المستوطنين نفذوا عمليات عربدة بشكل ملحوظ مؤخرا، ونفذوا سلسلة من الاعتداءات على المزارعين ورعاة الاغنام، لمنعهم من الوصول الى أراضيهم الزراعية والرعوية، لتضييق الخناق عليهم، والاستيلاء على أراضيهم لصالح المشروع الاستيطاني جنوب الخليل.