رأفت: اللجنة التنفيذية تجتمع الخميس لبحث تنفيذ قرارات المجلس المركزي

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت، إن اللجنة التنفيذية تعقد اجتماعا لها، يوم الخميس المقبل، للبحث في تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس المركزي.وأكد رأفت في حديث لإذاعة "فلسطين"، اليوم الأحد، أهمية تنفيذ قرارات المجلس المركزي بشأن تعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، وتنفيذ قراراته السابقة بوقف كل أشكال العلاقة مع دولة الاحتلال وفق المصلحة العليا لشعبنا الفلسطيني.وشدد على أهمية دعوة عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، بضرورة البدء بحوار داخلي لدعم مخرجات اجتماع المجلس المركزي وإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية.