شؤون فلسطينية

محافظة القدس: مسلسل الجرائم الإسرائيلية مستمر بحق أهالي الشيخ جراح وكل مكونات المدينة المقدسة

محافظة القدس: مسلسل الجرائم الإسرائيلية مستمر بحق أهالي الشيخ جراح وكل مكونات المدينة المقدسة
رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت محافظة القدس ان ما يجري في حي الشيخ جراح من اقتحام غلاة المستوطنين الصهاينة للحي والاعتداء على سكانه بالضرب والتنكيل والشتائم، واعادة افتتاح مكتب الصهيوني المتطرف عراب التحريض الدموي على اراضي عائلة سالم، استفزازا وقحا واستمرارا لمسلسل الجرائم الصهيونية بحق الحي وسكانه ومحاولة فاشلة لطرد السكان الاصليين من ارضهم ومساكنهم.

وقالت المحافظة في بيان صدر عنها ظهر اليوم ان دخول المستوطن المتطرف ايتمار الى الحي وعقده مؤتمرا صحفيا ابان افتتاحه لمكتبه بحماية الشرطة الاسرائيلية واعتدائه على الاهالي هو وزعران المستوطنين امام نظر وسمع جنود الاحتلال هو تأكيد على ان حكومة الاحتلال ترعى هؤلاء المتطرفين وارهابهم ضد اهالي الحي وتقدم لهم الحماية والدعم الكاملين، وحملت المحافظة حكومة الاحتلال و اجهزته الامنية مسؤولية سلامة اهالي الحي وممتلكاتهم خاصة بعد تعرض الاهالي للضرب والتنكيل والاعتقال وسيل من الشتائم العنصرية بحقهم، ودعت المحافظة حكومات العالم والمجتمع الدولي الى سرعة التدخل العاجل لتوفير الحماية لسكان الحي ومنع تهجيرهم القسري من منازلهم واعتبار هذه الاجراءات جرائم حرب بحق الفلسطينيين.

واضافت المحافظة في بيانها ان هذه الإجراءات تأتي ضمن العديد من الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال وميليشيات وعناصر المستوطنين في القدس يوميا بهدف استكمال اسرلتها وتهويدها وتغيير واقعها التاريخي والقانوني والديمغرافي القائم بما يخدم رواية الاحتلال، وفصلها تماماً عن محيطها الفلسطيني وربطها بالعمق الإسرائيلي، بشكل يترافق مع استمرار عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري وضرب مقومات صمود المواطن المقدسي في مدينته لدفعه للابتعاد عنها وهجرها.

وجاء في بيان المحافظة انه سواء ما يتعلق بالتصعيد الحاصل في هدم المنازل وإجبار المواطنين المقدسيين على هدم منازلهم بأنفسهم وتوزيع المزيد من الاخطارات بالهدم التي تتهدد آلاف المنازل الفلسطينية في العاصمة المحتلة أو التصعيد الحاصل في اقتحامات المسجد الأقصى المبارك كما يحدث كل يوم واستهداف المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس، أو اغراق القدس ومحيطها بمدن واحياء استيطانية ضخمة من شأنها فصل البلدات والاحياء الفلسطينية بعضها عن بعض وتحويلها إلى جزر معزولة تغرق في محيط استيطاني كبير، هذا بالإضافة للعقوبات الجماعية وعمليات القمع والتنكيل التي تمارسها قوات الاحتلال ضد المواطنين المقدسيين وإبعاد الآلاف منهم إلى خارج المدينة المقدسة يهدف الى ضرب الوجود الفلسطيني بالقدس وتحقيق أغلبية يهودية كبيرة فيها.

واختتمت المحافظة بيانها بدعوة كافة ابناء المدينة المقدسة الى ضرورة الوقوف وقفة رجل واحد كما كانوا دائما امام هذه الهجمة الشرسة والالتفاف حول اهالي حي الشيخ جراح والدفاع عنهم والعمل على تشكيل لجان حراسة ليلية من شباب الحي والمتطوعين معهم لتوفير الحماية من اعتداءات قطعان المستوطنين على اهالي الحي وممتلكاتهم، مؤكدة على ضرورة تكاتف جميع مكونات المجتمع المقدسي في صد هذا العدوان الغاشم .

واختتمت المحافظة بيانها موجه التحية للجماهير المقدسية على ثباتهم وصبرهم وتحملهم لكل هذا الظلم المستمر على دوام الساعة، قائلة انما النصر صبر ساعة.

أخبار ذات صلة

المستوطنون يواصلون منع رعاة الأغنام من رعي أغنامهم في مسافر يطا

المستوطنون يواصلون منع رعاة الأغنام من رعي أغنامهم في مسافر يطا

الاحتلال يهدم غرفة زراعية في بلدة حلحول

الاحتلال يهدم غرفة زراعية في بلدة حلحول

رأفت: اللجنة التنفيذية تجتمع الخميس لبحث تنفيذ قرارات المجلس المركزي

رأفت: اللجنة التنفيذية تجتمع الخميس لبحث تنفيذ قرارات المجلس المركزي

غزة: مؤسسة حقوقية تكشف تفاصيل جديدة حول وفاة المواطن &#34;باسل شبات&#34; في شجار عائلي

غزة: مؤسسة حقوقية تكشف تفاصيل جديدة حول وفاة المواطن "باسل شبات" في شجار عائلي

الخارجية: شعبنا يدفع ثمن جرائم الاحتلال وغياب العقوبات الدولية الرادعة

الخارجية: شعبنا يدفع ثمن جرائم الاحتلال وغياب العقوبات الدولية الرادعة

هيئة الأسرى: اعتداءات بالجملة يمارسها الاحتلال بحق عدد من الشبان لحظة اعتقالهم

هيئة الأسرى: اعتداءات بالجملة يمارسها الاحتلال بحق عدد من الشبان لحظة اعتقالهم

المصري: نحذر الاحتلال من عواقب الاعتداء المتكرر على حي الشيخ جراح

المصري: نحذر الاحتلال من عواقب الاعتداء المتكرر على حي الشيخ جراح

أبو كويك: ندعو إلى تكثيف التضامن والمقاومة الشعبية

أبو كويك: ندعو إلى تكثيف التضامن والمقاومة الشعبية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المستوطنون يواصلون منع رعاة الأغنام من رعي أغنامهم في مسافر يطا

المستوطنون يواصلون منع رعاة الأغنام من رعي أغنامهم في مسافر يطا

الاحتلال يهدم غرفة زراعية في بلدة حلحول

الاحتلال يهدم غرفة زراعية في بلدة حلحول

محافظة القدس: مسلسل الجرائم الإسرائيلية مستمر بحق أهالي الشيخ جراح وكل مكونات المدينة المقدسة

محافظة القدس: مسلسل الجرائم الإسرائيلية مستمر بحق أهالي الشيخ جراح وكل مكونات المدينة المقدسة

هيئة الأسرى: اعتداءات بالجملة يمارسها الاحتلال بحق عدد من الشبان لحظة اعتقالهم

هيئة الأسرى: اعتداءات بالجملة يمارسها الاحتلال بحق عدد من الشبان لحظة اعتقالهم

المصري: نحذر الاحتلال من عواقب الاعتداء المتكرر على حي الشيخ جراح

المصري: نحذر الاحتلال من عواقب الاعتداء المتكرر على حي الشيخ جراح

أبو كويك: ندعو إلى تكثيف التضامن والمقاومة الشعبية

أبو كويك: ندعو إلى تكثيف التضامن والمقاومة الشعبية

رأفت عليان: اعتداءات الاحتلال على حي الشيخ جراح يحتاج نفير عام عملي

رأفت عليان: اعتداءات الاحتلال على حي الشيخ جراح يحتاج نفير عام عملي

الخارجية: حي الشيخ جراح في مواجهة اتباع كهانا

الخارجية: حي الشيخ جراح في مواجهة اتباع كهانا

منوعات

شاهد: سعد الصغير يرقص مع عامل النظافة.. ويعلق &#34;أنا أقل منك&#34;

شاهد: سعد الصغير يرقص مع عامل النظافة.. ويعلق "أنا أقل منك"

بعد شائعة انفصالهما.. عقيل الرئيسي يغازل فرح الهادي بطريقته الخاصة

بعد شائعة انفصالهما.. عقيل الرئيسي يغازل فرح الهادي بطريقته الخاصة

ما حقيقة عودة شيرين عبدالوهاب لحسام حبيب؟.. عمرو أديب يكشف

ما حقيقة عودة شيرين عبدالوهاب لحسام حبيب؟.. عمرو أديب يكشف

شاهد كيف احتفلت مايا دياب بوصولها للمليون الأول

شاهد كيف احتفلت مايا دياب بوصولها للمليون الأول

بعد إصابتهم بـ(كورونا).. ما آخر التطورات الصحية لحالة منة عرفة وزوجها؟

بعد إصابتهم بـ(كورونا).. ما آخر التطورات الصحية لحالة منة عرفة وزوجها؟

شاهد: نشوى مصطفى تسخر &#34;لما الغدر يجى لك من أقرب حاجة لروحك&#34;

شاهد: نشوى مصطفى تسخر "لما الغدر يجى لك من أقرب حاجة لروحك"

للمرة الأولى.. أدهم نابلسي يرفع الآذان في صلاة الجمعة

للمرة الأولى.. أدهم نابلسي يرفع الآذان في صلاة الجمعة

شاهد: بلقيس فتحي تخاطر بحياتها بسبب هذا الكليب

شاهد: بلقيس فتحي تخاطر بحياتها بسبب هذا الكليب

شاهد: هيا الشعيبي تحدث ضجة بما فعلته أثناء ركوبها على ظهر الجمل

شاهد: هيا الشعيبي تحدث ضجة بما فعلته أثناء ركوبها على ظهر الجمل

شاهد: مريم حسين تثير الجدل بإطلالتها وتصرفاتها مع شقيقها

شاهد: مريم حسين تثير الجدل بإطلالتها وتصرفاتها مع شقيقها

عربي

نشأت الديهي يكشف حقيقة فيديو يشتم فيه عمرو أديب

نشأت الديهي يكشف حقيقة فيديو يشتم فيه عمرو أديب

الجزائر توجه نداء لمواطنيها في أوكرانيا

الجزائر توجه نداء لمواطنيها في أوكرانيا

الأردن يواصل تسجيل أرقام كبير بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام كبير بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

انتحار فلبينية بأسلاك جهاز طبي في مستشفى كويتي

انتحار فلبينية بأسلاك جهاز طبي في مستشفى كويتي