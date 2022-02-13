المصري: نحذر الاحتلال من عواقب الاعتداء المتكرر على حي الشيخ جراح



وقال المصري في تصريح خاص بالدائرة الإعلامية (13/2): "نحذر من مغبة الاستمرار في عدوان الاحتلال على حي الشيخ جراح، ونؤكد على ضرورة التحرك الوطني الجامع لنصرة أهلنا في حي الشيخ جراح وتعزيز مقومات صمودهم وثباتهم في مواجهة المستوطنين والعمل على لجم الاحتلال في غيه وعدوانه امام وجود مظلة رسمية من قبل قادة الاحتلال".



وأكد المصري أن حي الشيخ جراح سيبقى شامخاً شموخ جبال فلسطين تتكسر على صخرة ثباته كل مؤامرات الاحتلال ، مشدداً أن الاحتلال مهما طال فهو إلى زوال وأن أصحاب الحق الأصليين وفي مقدمتهم سكان حي الشيخ جراح الذين يسكنون في بطن الحوت سيبقون صمام أمان للقضية الفلسطينية إلى لحظة العودة والتحرير المرتقبة.



ودعا النائب المصري للتحرك الوطني الجامع لنصرة أهالي الشيخ جراح، محملاً قادة الاحتلال كامل المسؤولية عن العدوان على حي الشيخ جراح .



رام الله - دنيا الوطنأكد مشير المصري المتحدث باسم كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية أن هجمة قطعان المستوطنين على حي الشيخ جراح هو عدوان إسرائيلي متصاعد وخطير، محذراً من عواقبه ومحملاً قادة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الهجمات المتتابعة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وخاصة في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.