نشأت الديهي يكشف حقيقة فيديو يشتم فيه عمرو أديب

رام الله - دنيا الوطناستنكر الإعلامي المصري نشأت الديهي تداول فيديو مفبرك له وهو يشتم الإعلامي عمرو أديب.وأوضح الديهي مقدم برنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "TeN" أن صديقا أرسل إليه الفيديو، وعندما شاهد محتواه وجد نفسه واقفا في استديو البرنامج ويشتم الإعلامي عمرو أديب.وقال الديهى: "أنا اتخضيت لأن الشتيمة قذرة جدا، واستحالة أعمل كده مع أي زميل حتى لو كان بيننا انتقاد واختلاف يكون باحترام".وأوضح أن حقيقة الفيديو كان يشتم فيه الهارب محمد علي، ولكنه تم فبركته بإزالة اسم محمد علي وكتابة اسم عمرو أديب.