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الجزائر توجه نداء لمواطنيها في أوكرانيا

الجزائر توجه نداء لمواطنيها في أوكرانيا
رام الله - دنيا الوطن
دعت سفارة الجزائر في أوكرانيا، في بيان لها، المواطنين الجزائريين المتواجدين في الأراضي الأوكرانية إلى ضرورة التواصل مع مصالح السفارة.

وفق جريدة (النهار) الجزائرية، فقد قالت السفارة في بيان لها: "نظرا للأوضاع الراهنة في أوكرانيا وتجنبا لأي طارئ، يتوجب على المواطنين الجزائريين القاطنين بأوكرانيا تحيين المعلومات الخاصة بعناوينهم وأرقام هواتفهم من أجل الاتصال بهم عند الضرورة"، مشيرة إلى أنها وضعت خطا هاتفيا أخضر رقم 500068-0800 لهذا الغرض.

وقد حثت أكثر من 10 دول مواطنيها على مغادرة أوكرانيا، وسط تحذيرات دول غربية من "اجتياح روسي وشيك" لهذا البلد، فيما لا تزال روسيا تنفي تخطيطها لشن أي عدوان ضد أوكرانيا.

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