بعد وفاة مواطن في بيت حانون.. مركز (الميزان): نأسف لانتشار وسوء استخدام الأسلحة النارية

رام الله - دنيا الوطنتوفي المواطن باسل محمد عبد العزيز شبات (52 عاماً)، برصاص خلال شجار عائلي في مدينة بيت حانون في محافظة شمال غزة.ونشر مركز (الميزان) فإنه "بحسب المعلومات الميدانية، فإن شجاراً نشب عند حوالي الساعة 20:10 من مساء أمس السبت، بين أفراد عائلتين في مدينة بيت حانون من محافظة شمال غزة، تخلله استخدام للأسلحة النارية، ما أسفر عن مقتل المواطن شبات، من سكان المدينة نفسها، حيث أفادت المصادر الطبية في مستشفى الشفاء، بأن شبات أصيب بعيار ناري في العنق وآخر في البطن ما أدى إلى وفاته، كما أصيب في الحادث ثلاثة مواطنين من بينهم طفل، وصفت جراحهم بالمتوسطة".من ناحيته، صرح الناطق باسم الشرطة بغزة، العقيد أيمن البطنيجي، عبر موقع وزارة الداخلية، أن "الشرطة تُسيطر على الشجار وتلقي القبض على عدد من مُطلقي النار والمتسببين بالشجار، وتصادر عدداً من قطع السلاح، كما تم فتح تحقيق في الحادثة."وقال مركز الميزان: "إذ يأسف لاستمرار سقوط ضحايا جراء انتشار وسوء استخدام الأسلحة النارية في قطاع غزة، وإذ يطالب جهات الاختصاص بالتحقيق في الحادث واتخاذ المقتضى القانوني بحق مستخدمي الأسلحة النارية، فإنه يؤكد على ضرورة ضمان احترام مبدأ سيادة القانون في المجتمع، والنظر في الأسباب المنتجة لمثل هذه الأحداث الخطيرة التي تهدد السلم الداخلي، واتخاذ التدابير الكفيلة بمنع انتشار وسوء استخدام الأسلحة النارية، وحصر استخدامها من قبل المكلفين في إنفاذ القانون وفي سياق عمليات إنفاذ القانون".