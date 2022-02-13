رأفت عليان: اعتداءات الاحتلال على حي الشيخ جراح يحتاج نفير عام عملي

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة فتح رأفت عليان أن إعتداءات المستوطنين المدعومة من حكومة الاحتلال ضد حي الشيخ جراح يتطلب نفير فلسطيني شامل بالعمل على الارض وليس بالبيانات والشعارت ، مضيفًا أن هذه الإعتداءات تتصاعد في الوقت التي يقتل فيه أبناء شعبنا الفلسطيني في وضح النهار دون أن يحرك أحد ساكنا ، وأن الاحتلال يستغل ضعف الفصائل الفلسطينية وغياب البرنامج النضالي على الأرض والإنقسامات الفلسطينية الداخلية في محاولة لفرض أمر واقع جديد في القدس ينسجم مع الرؤية الاستيطانية.وأكد عليان في تصريح صحافي اليوم أن تصاعد اعتداءات المستوطنين وحكومة الاحتلال في الشيخ جراح بشكل خاص وفي كافة الأراضي الفلسطينية بشكل عام ينذر بانفجار وشيك في كافة الاراضي الفلسطينية ، وأن الإحتلال الاسرائيلي سيتحمل تبعات هذا الانفجار مشيرًا في الوقت ذاته بأن حكومة الإحتلال بهذه الاعتداءات والتي تأتي بعد ايام فقط من تقرير منظمة العفو الدولية تؤكد عدم إهتمامها بالمؤسسات الدولية ولا بالتقارير الصادرة عنها وتتعامل معها كالحبر على الورق لأنها لا تترجم على الارض بفرض عقوبات على حكومة الاحتلال وتكتفي بالإعلان عن تقارير تدين هذه الممارسات فقط .وطالب عليان القيادة الفلسطينية وفصائل المقاومة بضرورة تحمل مسؤولياتهم اتجاه ما يجري في القدس والأراضي الفلسطينية قبل فوات الاوان ، مؤكدًا بان مخرجات اجتماع المجلس المركزي الاخير يجب أن تطبق فورًا كي يشعر الاحتلال بأن هذه الانتهاكات لها ثمن ، مشيرًا بأن العمل في مواجهة هذه الاعتداءات يكون بالفعل الفلسطيني وليس بالاستجداء بالدول العالم.كما طالب عليان المجتمع الدولي ومؤسساته بضرورة فرض عقوبات على حكومة الاحتلال وترجمة كل مواقفها الى فعل على ارض الواقع لان الاحتلال الاسرائيلي لا يفهم الا لغة المصلحة ولغة القوة على الأرض.وختم عليان بالتحية والاكبار لشعبنا الفلسطيني الصامد والمرابط والمقاوم في القدس والشيخ جراح والذي يقاوم كل هذه المخططات وحده دون أي دعم محلي او عربي او دولي.