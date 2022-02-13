شؤون فلسطينية

الأزبط: العمليات البطولة بالضفة تأتي بالسياق الطبيعي لمواجهة الاحتلال

الأزبط: العمليات البطولة بالضفة تأتي بالسياق الطبيعي لمواجهة الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
اكد خالد الأزبط، الناطق الرسمي لحركة المقاومة الشعبية، أن العمليات البطولة في جنين والخليل ونابلس والقدس، تأتي في السياق الطبيعي لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وضمن الردود الطبيعية على مجازر واعتداءات الاحتلال.

وقال الأزبط في تصريحات له: "نبارك عمليات إطلاق النار المستمرة في مدن الضفة الغربية وعملية الدهس البطولية في القدس المحتلة، وندعو للمزيد من هذه العمليات سواء الفردية أو المشتركة ضد الاحتلال الصهيوني".

في السياق، دان الأزبط، هجوم المستوطنين بغطاء من الجيش الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في الشيخ جراح، معتبرا أن ذلك إشعال فتيل النار في وجه الاحتلال، مطالبا أهالي القدس والداخل المحتل، الاستنفار للدفاع عن شعبنا في الشيخ جراح وعدم تركهم فريسة للاحتلال ومستوطنيه.

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