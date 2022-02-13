شؤون فلسطينية

المتطرف "بن غفير" يعيد افتتاح مكتبه في الشيخ جراح

المتطرف "بن غفير" يعيد افتتاح مكتبه في الشيخ جراح
رام الله - دنيا الوطن
أعاد عضو الكنسيت الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، افتتاح مكتبه في حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة، وسط اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على أهالي الحي والمتضامنين معهم، واعتقال أحدهم.

وأفادت مصادر محلية، بأنه قبيل إعادةِ افتتاح المكتب، بدأ المستوطنون المتطرفون بالاحتشاد في محيط منزل عائلة سالم المقدسية في الجزء الغربي من حي الشيخ جراح، واجتمع أهالي الحيّ والمتضامنون معهم أمام المنازل للدفاع والتصدي لمحاولات الاعتداء والاستفزاز التي يقوم به المستوطنون.

وناشد أهالي الحي، المقدسيين خاصة، والفلسطينيين عامة، الوصول إلى الحي من أجل الدفاع عن بيوتهم وعن عائلاتهم قبل زيارة الكهاني بن غفير.

وكان مستوطنون متطرفون قد هاجموا، الليلة الماضية، منازل حيّ الشيخ جراح، وقذفوها بالحجارة، ما أدى لإصابة عدد من قاطنيها وتسبب بخسائر مادية في المنازل، وعلى إثر هذا الهجوم، احتشد أهالي الحيّ للدفاع عن بيوتهم وعائلاتهم، ما أدى لمزيد من القمع على يد شرطة الاحتلال، إضافة لتوفير الحماية للمستوطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال 7 مواطنين من حي الشيخ جراح وهم: مالك حمدان، معتز الحاج محمود، محمد حمدان، محمود حمدان، معتصم أبو تايه، وأيمن أبو تايه. وأفرجت شرطة الاحتلال عن شاب آخر من الحي تزامنا مع مهاجمة المستوطنين للسكان بالغاز والضرب والشتائم.

كما أصيبت 16 شابا، خلال اقتحام قوات الاحتلال ومستوطنيه الحي بالاختناق والرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

واقتحمت قوات الاحتلال الحي لتوفير الحماية للمستوطنين الذي انتشروا في شوارع الحي وطرقاته ونفذوا اعتداءاتهم بحق ممتلكات المواطنين ومنازلهم وتحطيم مركباتهم.

وقمعت قوات الاحتلال أهالي حي الشيخ جراح "الجزء الغربي" من الحيّ، بالقنابل والأعيرة المطاطية والدفع، ومنعتهم الخروج من منازلهم، وأخلت شوارع الحي بالقوة، في حين سمحت للمستوطنين بالتجول والتنقل في الحي.

أخبار ذات صلة

أبو كويك: ندعو إلى تكثيف التضامن والمقاومة الشعبية

أبو كويك: ندعو إلى تكثيف التضامن والمقاومة الشعبية

بعد وفاة مواطن في بيت حانون.. مركز (الميزان): نأسف لانتشار وسوء استخدام الأسلحة النارية

بعد وفاة مواطن في بيت حانون.. مركز (الميزان): نأسف لانتشار وسوء استخدام الأسلحة النارية

رأفت عليان: اعتداءات الاحتلال على حي الشيخ جراح يحتاج نفير عام عملي

رأفت عليان: اعتداءات الاحتلال على حي الشيخ جراح يحتاج نفير عام عملي

الخارجية: حي الشيخ جراح في مواجهة اتباع كهانا

الخارجية: حي الشيخ جراح في مواجهة اتباع كهانا

الأزبط: العمليات البطولة بالضفة تأتي بالسياق الطبيعي لمواجهة الاحتلال

الأزبط: العمليات البطولة بالضفة تأتي بالسياق الطبيعي لمواجهة الاحتلال

الخارجية: شعبنا يدفع ثمن جرائم الاحتلال وغياب العقوبات الدولية الرادعة

الخارجية: شعبنا يدفع ثمن جرائم الاحتلال وغياب العقوبات الدولية الرادعة

هيئة الأسرى: الوضع الصحي للأسير المريض ناصر أبو حميد في تدهور مستمر

هيئة الأسرى: الوضع الصحي للأسير المريض ناصر أبو حميد في تدهور مستمر

عشرات المستوطنين يقتحمون &#34;الأقصى&#34; بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو كويك: ندعو إلى تكثيف التضامن والمقاومة الشعبية

أبو كويك: ندعو إلى تكثيف التضامن والمقاومة الشعبية

رأفت عليان: اعتداءات الاحتلال على حي الشيخ جراح يحتاج نفير عام عملي

رأفت عليان: اعتداءات الاحتلال على حي الشيخ جراح يحتاج نفير عام عملي

الخارجية: حي الشيخ جراح في مواجهة اتباع كهانا

الخارجية: حي الشيخ جراح في مواجهة اتباع كهانا

الأزبط: العمليات البطولة بالضفة تأتي بالسياق الطبيعي لمواجهة الاحتلال

الأزبط: العمليات البطولة بالضفة تأتي بالسياق الطبيعي لمواجهة الاحتلال

الخارجية: شعبنا يدفع ثمن جرائم الاحتلال وغياب العقوبات الدولية الرادعة

الخارجية: شعبنا يدفع ثمن جرائم الاحتلال وغياب العقوبات الدولية الرادعة

الاحتلال يعتدي على الأسرى في سجني &#34;عوفر&#34; و&#34;مجدو&#34;

الاحتلال يعتدي على الأسرى في سجني "عوفر" و"مجدو"

الخارجية: ما يحدث بالشيخ جراح إمعان اسرائيلي بعمليات أسرلة وتهويد المدينة المقدسة

الخارجية: ما يحدث بالشيخ جراح إمعان اسرائيلي بعمليات أسرلة وتهويد المدينة المقدسة

الاحتلال يعتقل شابا ومستوطنون يعتدون على المواطنين في الشيخ جراح

الاحتلال يعتقل شابا ومستوطنون يعتدون على المواطنين في الشيخ جراح

منوعات

شاهد: سعد الصغير يرقص مع عامل النظافة.. ويعلق &#34;أنا أقل منك&#34;

شاهد: سعد الصغير يرقص مع عامل النظافة.. ويعلق "أنا أقل منك"

بعد شائعة انفصالهما.. عقيل الرئيسي يغازل فرح الهادي بطريقته الخاصة

بعد شائعة انفصالهما.. عقيل الرئيسي يغازل فرح الهادي بطريقته الخاصة

ما حقيقة عودة شيرين عبدالوهاب لحسام حبيب؟.. عمرو أديب يكشف

ما حقيقة عودة شيرين عبدالوهاب لحسام حبيب؟.. عمرو أديب يكشف

شاهد كيف احتفلت مايا دياب بوصولها للمليون الأول

شاهد كيف احتفلت مايا دياب بوصولها للمليون الأول

بعد إصابتهم بـ(كورونا).. ما آخر التطورات الصحية لحالة منة عرفة وزوجها؟

بعد إصابتهم بـ(كورونا).. ما آخر التطورات الصحية لحالة منة عرفة وزوجها؟

شاهد: نشوى مصطفى تسخر &#34;لما الغدر يجى لك من أقرب حاجة لروحك&#34;

شاهد: نشوى مصطفى تسخر "لما الغدر يجى لك من أقرب حاجة لروحك"

للمرة الأولى.. أدهم نابلسي يرفع الآذان في صلاة الجمعة

للمرة الأولى.. أدهم نابلسي يرفع الآذان في صلاة الجمعة

شاهد: بلقيس فتحي تخاطر بحياتها بسبب هذا الكليب

شاهد: بلقيس فتحي تخاطر بحياتها بسبب هذا الكليب

شاهد: هيا الشعيبي تحدث ضجة بما فعلته أثناء ركوبها على ظهر الجمل

شاهد: هيا الشعيبي تحدث ضجة بما فعلته أثناء ركوبها على ظهر الجمل

شاهد: مريم حسين تثير الجدل بإطلالتها وتصرفاتها مع شقيقها

شاهد: مريم حسين تثير الجدل بإطلالتها وتصرفاتها مع شقيقها

عربي

الأردن يواصل تسجيل أرقام كبير بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام كبير بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

انتحار فلبينية بأسلاك جهاز طبي في مستشفى كويتي

انتحار فلبينية بأسلاك جهاز طبي في مستشفى كويتي

السعودية تهيب بمواطنيها بتأجيل سفرهم إلى أوكرانيا في الوقت الراهن

السعودية تهيب بمواطنيها بتأجيل سفرهم إلى أوكرانيا في الوقت الراهن

ألمانيا: مصر أهم شريك عربي

ألمانيا: مصر أهم شريك عربي