شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتدي على الأسرى في سجني "عوفر" و"مجدو"

الاحتلال يعتدي على الأسرى في سجني "عوفر" و"مجدو"
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، أقسام الأسرى في سجن "عوفر" و"مجدو"، واعتدت على الأسرى بالضرب.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى بأن قوات القمع اقتحمت أقسام الأسرى في "عوفر" و"مجدو"، واعتدت على عدد منهم بالضرب، وهددت بفرض عقوبات جديدة عليهم.

وتسود حالة من التوتر الشديد في سجون الاحتلال، بعد إقدام إدارة السجون على تقليص المدة التي سيقضيها الأسرى في "الفورة"، وعدد الأسرى الذين سيسمح لهم بالخروج في الدفعة الواحدة.

ويقع هذا الإجراء ضمن توصيات اللجنة التي شكلت في أعقاب عملية "نفق الحرية"، حيث تراجعت إدارة سجون الاحتلال عن الاتفاق المتمثل بوقف إجراءاتها التنكيلية المضاعفة والتضييق بحقّ الأسرى.

وكانت الحركة الأسيرة، أعلنت البدء بخطوات تصعيدية رفضا للعقوبات بحق الأسرى، أبرزها إغلاق كافة الأقسام وحل الهيئات التنظيمية داخل السجون.

كما ويواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 44 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار قرارنا حرية.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال نحو (4650) أسير، منهم قرابة (160) طفلاً، و(34) أسيرة بينهم فتاة قاصر، إضافة إلى (500) معتقل إداري، و(600) أسير مريض، منهم (4) مصابون بالسرطان.

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