ترامب: لو كنت أنا في البيت الأبيض لما تجرأ بوتين على أوكرانيا

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب: إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تشجع على غزو أوكرانيا، بعدما لاحظ الانسحاب الأميركي "الواهن" من أفغانستان العام الماضي.وأضاف ترامب في مقابلة مع شبكة (فوكس نيوز) أن الولايات المتحدة، ما كانت لتكون بهذا الضعف في أزمة أوكرانيا، لو كان هو في البيت الأبيض.واعتبر أن الانسحاب الأميركي من أفغانستان، الذي قاده بايدن، كان "صادما"، وما كانت يجب أن يحدث، ملقيا باللوم على إدارة بايدن في أزمة أوكرانيا، وربط ذلك بالانسحاب الأميركي من أفغانستان في آب/ أغسطس 2021.وقال الرئيس الأميركي السابق إن قادة الصين وروسيا صاروا أكثر طموحا فجأة بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان.وأضاف ترامب: "اعتقد أن بوتين كان يريد التفاوض حقا لفترة من الوقت، لكن بعدما شاهد ما الانسحاب السيئ إلى حد لا يصدق في أفغانستان، حيث أخرجوا الجيش أولا وما يعادل من 85 مليار دولار من المعدات العسكرية لطالبان، أصبح الرئيس الروسي أكثر جرأة".