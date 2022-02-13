الجهاد الإسلامي : نحذر الاحتلال من تفجر الأوضاع برمتها

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة الجهاد الإسلامي: إنه يتواصل عدوان الاحتلال على أهالي حي الشيخ جراح، حيث يقود المتطرف بن غفير هذه الاعتداءات التي يحميها جنود الاحتلال.وأضافت الجهاد، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن": "نحذر الاحتلال من تفجر الأوضاع برمتها بسبب تكرار هذه الاعتداءات، ونحمل الاحتلال كامل المسؤولية عمّا يتعرض له أهلنا في الشيخ جراح".ودعت الحركة الجماهير الفلسطينية، في كل مكان إلى إعلان الغضب والنفير العام نصرة وإسناداً أهالي حي الشيخ جراح، كما دعت كل من يستطيع الوصول إلى الشيخ جراح للرباط في الحي والتصدي لإرهاب المستوطنين وجنود الاحتلال.