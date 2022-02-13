البريد الفلسطيني ينجح في تحسين واقع الشحن من والى دولة فلسطين





ودعا المتسوقين من امازون الى ضرورة استخدام العنوان الفلسطيني والرمز البريدي الفلسطيني حيث يتم توزيع بعائث امازون المعنونة للاراضي الفلسطينية بجودة عاليه وفق المعايير الدولية، وقد جاءت اعلانات امازون بالتزامن مع جهود تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات في اطار حملتها لتعزيز العنوان الفلسطيني، وتحسين واقع الشحن من و الى فلسطين.





وفي ذات السياق اعلن المتحدث ان جهودا دبلوماسية فلسطينية تبذل مع علي اكسبرس عملاق التجارة الالكترونية لتحقيق العدالة للمتسوقين الفلسطينيين، مشيراً الى الاجتماع الذي عقد امس في مقر سفارة دولة فلسطين بين مدير عمليات الشرق الاوسط وسعادة سفير دولة فلسطين بالصين فريز مهداوي، وطاقم السفارة لبحث اسعار الشحن والمنتجات في علي اكسبرس عند اختيار العنوان فلسطين، حيث طالبت السفارة ان يتم تصويب عمليات التسويق في الموقع بما يحقق العدالة والمساواة لفلسطين مع دول الجوار.





واكد طميزي ان الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن اسم وطنه، وان كل شركات البيع والشحن الالكتروني مطالبة بالتعاطي بإيجابية مع مطالب الفلسطينين بالشحن اليهم بأسعار عادلة مع وجود اسم فلسطين على المواد البريدية الواردة الى فلسطين.



ودعا طميزي كافة الاطراف ذات العلاقة بالمواضيع البريدية الى تغليب المصالح العامة على المصالح التجارية الربحية، خاصة وان سياسات الوزارة تهدف الى مزيد من التنمية لقطاع اللوجستيات الناشئ في فلسطين.



يذكر ان قطاع البريد هو من اهم القطاعات التي تتولى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنظيمها وقد حظيت باهتمام عال خلال الاعوام الثلاث الاخيره، حيث الاستثمار في الرمز البريدي، واصدار تعليمات لحماية المستهلك، وضبط السوق لمنع التغول واستغلال البريد لاغراض غير بريدية، وضمان افضل الخدمات لجميع فئات الشعب.



رام الله - دنيا الوطنقال عماد طميزي الناطق باسم البريد الفلسطيني ان موقع امازون قد عدل من سياسيات الشحن الخاصة به بما يكفي لجعل اسعار وعروضات الشحن لفلسطين عادلة ومتساوية مع الدول الدول المجاورة، وقد ظهر ذلك خلال تصفح المتسوقين الفلسطينيين لموقع امازون.