شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شابا ومستوطنون يعتدون على المواطنين في الشيخ جراح

الاحتلال يعتقل شابا ومستوطنون يعتدون على المواطنين في الشيخ جراح
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، شابا من حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة، تزامنا مع اقتحام عشرات المستوطنين للحي واعتدائهم على المواطنين وممتلكاتهم.

وأفادت مصادر في القدس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب معتز السعو خلال اقتحامها حي الشيخ جراح، واعتدائها على عدد من الشبان بالحي ومهاجمة الأهالي بقنابـل الغاز والصوت.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت حي الشيخ جراح لتوفير حماية للمستوطنين الذي انتشروا في شوارع الحي وطرقاته ونفذوا اعتداءاتهم بحق المواطنين ومنازلهم وحطموا عدة مركبات.

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