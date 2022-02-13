الصحة الفلسطينية تتوقع ارتفاع إصابات (كورونا) الفترة المقبلة لهذه الأسباب

رام الله - دنيا الوطنتوقعت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، خلال الأسبوع المقبل.وأوضح مسؤول ملف كورونا شمال الضفة، وسام صبيحات لإذاعة (فلسطين) أن سبب ذلك يرجع إلى عودة الدوام المدرسي، وارتفاع عدد المسحات في مراكز السحب للطلبة وكوادر الهيئة التعليمية جراء المخالطة.وقال صبيحات: إن الوزارة تنظر تراقب وبحذر انخفاض تسجيل عدد الإصابات اليومي في تقرير فيروس كورونا، بسبب انخفاض عدد الفحوص التي يجريها المواطنين للفيروس.وأضاف: سجلنا ارتفاعا في دخول المستشفيات، ويوجد 300 حالة تتلقى العلاج بينها 127 إصابة بالعناية المركزة، ونصفهم على أجهزة التنفس الصناعي.وأشار إلى أن ارتفاع نسبة الفحوصات الإيجابية ما بين المسحات المأخوذة بحيث أن 30% من عينات المواطنين هم لمصابين، وهذا مؤشر ليس جيداً.وبشأن الفحوصات التي تجرى في المنزل قال إن: هناك نسب كبيرة يقومون بالفحص المنزلي وتثبت إصابتهم، ولكن لا يحجرون أنفسهم، ولا يقومون بالتوجه لمراكز الفحص، وهذا أيضا مؤشر غير جيد.ولفت صبيحات إلى أنه إذا كان هناك 3000 إصابة فإن أضعاف هذا الرقم على أرض الواقع لم يتم تسجيله، ويوجد من يفحص في المنزل ومنهم من تظهر عليه الأعراض ولكن لا يذهب لإجراء مسحة.