شؤون فلسطينية

غزة: 11 حالة وفاة و1305 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

غزة: 11 حالة وفاة و1305 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
سجلت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، 11 حالة وفاة و1305 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال أخر 24 ساعة.

وقالت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة إنها: أجرت 3481 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية، بين تعافي 1005 حالة جديدة من المصابين بالفيروس. 

وأشارت إلى ارتفاع العدد تراكمي للمصابين  233470 اصابة من بينها 34933 حالة نشطة، كذا ارتفع اجمالي المتعافين 196708 حالة، فيما وصلت الوفيات 1829 وفاة.

وبينت أن اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى  208 حالة منها 118 حالة خطيرة وحرجة.

وحول التطعيمات، أفاد بأن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 1957960 جرعة، وأن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 604791 شخصا.

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