فتوح: سننفذ قرارات المجلس المركزي في هذه الحالة

رام الله - دنيا الوطنأكد روحي فتوح، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، أن المجتمع الدولي أمامه مهلة حتى شهر أيلول/ سبتمبر المقبل للاستجابة الى المطالب الفلسطينية، لافتا إلى أنه إذا لم يحدث ذلك فإنه سيتم تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها خلال جلسة المجلس المركزي الماضية.وأشار فتوح في حديث لقناة (فلسطين) الرسمية، أن قرارات المجلس المركزي الفلسطيني سيتم تنفيذها بشكل تدريجي، لافتا إلى أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ستضع جدولاً زمنياً وبرنامجاً لتنفيذ هذه القرارات.وأعلن فتوح أن يوم الخميس المقبل، سيشهد اجتماعاً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، في ضوء التكليف من قبل المجلس المركزي، وذلك لوضع الآليات المطلوبة لتنفيذ القرارات التي تخدم المصلحة العليا للشعب الفلسطيني.وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أكد في كلمته امام اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني بدورته الـ31، أنه لا يتم القبول باستمرار الاحتلال وممارساته الاستعمارية التي تكرس الفصل العنصري وإرهاب المستوطنين.وقال: "أمام تقويض سلطة الاحتلال الإسرائيلي لحل الدولتين، تبقى الخيارات مفتوحة، ويجب إعادة النظر في الوضع القائم بأسره حفاظاً على مصالح شعبنا وقضيتنا"، مضيفا: "لا يمكن استمرار تنفيذ الاتفاقيات من جانب واحد، واتصالاتنا مع الجانب الإسرائيلي ليست بديلاً عن الحل السياسي القائم على الشرعية الدولية".