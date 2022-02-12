شؤون فلسطينية

شاهد: مواجهات بين قوات الاحتلال والمقدسيين في حي الشيخ جراح

شاهد: مواجهات بين قوات الاحتلال والمقدسيين في حي الشيخ جراح
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شهد حي الشيخ جراح في مدينة القدس، في وقت متأخر من مساء اليوم السبت، مواجهات بين شرطة الاحتلال والمستوطنين من جهة، وسكان الحي.


 


وكانت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، أفادت أن عضو (كنيست) إيتمار بن غفير، يعتزم غداً إعادة افتتاح مكتبه في حي الشيخ جراح، بمدينة القدس المحتلة، تضامناً مع اليهود هناك.

وقال بن غفير: "إذا لم توفر الشرطة الحماية لليهود في الحي، فسوف أحميهم أنا"، وفق زعمه.

يأتي ذلك بعد تسعة أشهر من افتتاح مكتبه البرلماني في الحي، مما أدّى إلى توترات قبيل الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع، قبل أن يتم إغلاقه بسبب التوترات بعد مناشدة حينها من رئيس الوزراء الإسرائيلي، السابق بنيامين نتنياهو.

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