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دولي

إسرائيل: استمرار تراجع الموجة الخامسة من وباء (كورونا)

إسرائيل: استمرار تراجع الموجة الخامسة من وباء (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بتسجيل 22360 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية.

ويبلغ عدد مرضى (كورونا) الذين توصف حالتهم بالخطيرة إلى 1048، يخضع 270 منهم لأجهزة التنفس الاصطناعي، كما انخفض مؤشر انتقال العدوى الى 0.74.

وأفادت وزارة الصحة في إسرائيل، أن أكثر من مليوني مواطن، تم تشخيص إصابتهم بفيروس (كورونا) منذ مطلع العام الحالي 2022 أي بمعدل 46 ألف مصاب يومياً.

كما سجلت اليوم خمس وفيات جراء الوباء، و19 حالة وفاة أمس ويبلغ عدد الوفيات جراء الجائحة منذ ظهورها في إسرائيل 9,458 حالة.

ويرى الخبراء ان الموجة الخامسة من الجائحة أي موجة (أوميكرون) بدأت تنحسر، ومما يدل على ذلك هو انخفاض المؤشر بشكل مستمر.

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